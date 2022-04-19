美国乘客得知暂停在飞机上强制使用口罩的反应

飞机飞行员向乘客通报了美国政府在机场或飞机上非强制性使用口罩的措施

飞行员向在美国飞机上的一群乘客通报了该国联邦法官最近采取的措施，该措施取消了在机场和机舱内强制使用口罩以防止 COVID-19 感染的规定。

飞机机长告诉@@ 在场的所有人：“拜登政府宣布，运输安全管理局不再强制在所有美国机场或飞机上强制使用口罩。”

立刻，反应很快就到来了，乘客们开始用掌声和庆祝的喊声来庆祝。在喧嚣中，你听见有人惊呼：“终于！”，而有些人取下了机舱内的口罩，而另一些人则戴上了口罩。

佛罗里达州的联邦法官推翻了国家关于在飞机和其他公共交通工具上佩戴口罩的授权，理由是他超越了美国卫生官员的权限，包括在冠状病毒疫情中。

由前总统唐纳德·特朗普任命的坦帕联邦地方法院法官凯瑟琳·金博尔·米泽尔周一的决定也表示，疾病控制与预防中心未能不恰当地证明其决定是合理的，也没有遵守适当的规则。

米泽尔在长达 59 页的裁决中表示，唯一的补救措施是完全推翻该规则，因为对于在诉讼中反对该规则的有限群体来说，不可能终止该规则。

他写道：“由于我们的系统不允许机构采取非法行动，即使是为了追求理想的目的，法院也宣布这是非法的，并取消了口罩授权。”

佛罗里达州共和党州长罗恩·德桑蒂斯（Ron DeSantis）在社交媒体上发布了一篇文章，庆祝了这一举动。

“很高兴看到佛罗里达州的联邦法官遵守法律并拒绝拜登关于在运输中强制佩戴口罩的法案。航空公司员工和乘客都应该结束这种痛苦，“州长通过他的Twitter帐户说。

疾病预防控制中心最近将周一到期的口罩授权延长至5月3日，以便有更多时间用于研究冠状病毒的 omicron BA.2 亚变异体，该变异体现在是造成美国绝大多数病例的原因。

对旅行者的口罩要求是航空公司几个月来游说的主题，他们试图终止这种要求。航空公司认为，现代飞机上的有效空气过滤器使飞行期间病毒传播的可能性很小。国会中的共和党人也为结束这一任务而奋斗。

上周，拜登总统的政府将国家命令延长了两周，该命令要求在公共交通工具上佩戴口罩，同时监测 COVID-19 病例的增加。

负责确保飞机，公共汽车，火车及其各自航站楼的命令得到遵守的美国运输安全管理局（TSA）上个月延长了这一要求时，它表示，疾病预防控制中心希望制定更灵活的策略来取代该订单。国民。

戴口罩的命令是控制疫情的限制中最明显的痕迹，也可能是最具争议的。最近在飞机上发生的虐待事件，有时甚至是暴力事件的增加归因于有关使用口罩的争议。

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