国际货币基金组织估计，2022年俄罗斯经济将萎缩8.5％，乌克兰经济将萎缩35％

FILE PHOTO: Customers queue in IKEA store, in Moscow, Russia, March 3, 2022. REUTERS/Staff/File Photo

根据国际货币基金组织周二公布的最新经济预测，自2月下旬入侵开始以来，俄罗斯的国内生产总值（GDP）受到大规模制裁，今年将萎缩8.5％，乌克兰将收缩35％。

这些数字分别比1月份的预测低11.3和38.5个百分点，后者使俄罗斯在2022年增长了2.8％，乌克兰增长了3.5％。

国际货币基金组织强调对乌克兰的预测的不确定性，因为 “无法获得对经济造成的损害的准确数据”。但是，面对大规模的基础设施破坏和数百万流离失所者，该组织警告说，收缩将 “非常强劲”。

该报告的作者警告说：“即使战争很快结束，生命损失，实物资本的破坏和公民的逃亡也将在许多年内极大地阻碍经济活动。”

FOTO DE ARCHIVO. Un hombre camina cerca de un edificio residencial destruido durante el conflicto entre Ucrania y Rusia en la ciudad portuaria del sur de Mariúpol, Ucrania. 17 de abril de 2022. REUTERS/Alexander Ermochenko REUTERS

他们说，至于俄罗斯，“贸易和金融制裁，包括将一些俄罗斯银行排除在Swift国际支付系统之外以及禁止使用央行资产，将对俄罗斯经济产生重大影响。”

在下跌了60％之后，卢布已恢复到接近入侵前的水平。

但是，外国公司离开俄罗斯影响了许多行业，例如航空和航空运输，金融，IT部门和农业。

国际货币基金组织估计：“因此，前景仍然黯淡。”

Imagen de archivo. El logo del Fondo Monetario Internacional (FMI) es visto dentro de sus oficinas principales en Washington, EEUU. 9 de octubre de 2016. REUTERS/Yuri Gripas/File Photo/File Photo REUTERS

此外，投资者丧失信心将导致私人投资和消费大幅度下降，而这只能被 “预算支出部分抵消”。

因此，基金组织预测，2022年俄罗斯经济将急剧收缩，2023年国内生产总值将进一步下降约2.3％。

国际货币基金组织警告说，如果某些经济体（例如德国）与俄罗斯的能源 “脱节”，其影响可能会更大。德国进口大量的俄罗斯天然气、煤炭和石油。

鉴于不确定性，该机构没有对乌克兰的2023年进行预测。

（来自法新社的信息）

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