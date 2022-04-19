IAPA谴责委内瑞拉对记者的威胁持续存在

Las agresiones más frecuentes fueron la censura, la intimidación y las restricciones administrativas, según recoge un comunicado de la asociación, dedicada a la promoción y defensa de la libertad de expresión, el derecho a la información y la responsabilidad social en medios. EFE/Miguel Gutiérrez/Archivo

美洲新闻协会（IAPA）周二表示，在过去的六个月中，在委内瑞拉，查维斯塔政权高级官员调查腐败案件的记者不断遭到袭击、威胁和迫害。

报业协会在其应在今天开始的年中会议上批准的临时报告中指出，警察和军事当局还增加了针对报道去年11月地区和地方选举的记者的人身暴力、威胁和袭击案件，“武装准军事团体，由政府组织”。

“没收 El Nac ional的设施是在没有行政部门自主权的司法系统肆无忌惮的情况下发生的。该组织说，法官们遵循迪奥斯达多·卡贝洛的直接指示，审理任何法律程序。”

他还指出，针对委内瑞拉媒体的刑事诉讼从未判刑，在和解听证会上被停止，但 “预防措施在五年后仍在继续”。

他补充说：“导致1300万美元赔偿金的民事审判是在没有刑事判决或令人难以置信的最终金额的正当理由的情况下进行的。”

Periodistas en la sala de prensa del periódico El Nacional de Venezuela (REUTERS/Manaure Quintero/Archivo) REUTERS

IAPA 表示，陆军在没有任何法律或合法程序的情况下用长臂占领设施并驱逐所有工人的行动是在没有任何法律或合法程序的情况下进行的。

他强调说：“这些设施的估值（评估）为1000万美元，用于将建筑物作为私有财产移交给Cabello，这是不规则的。”

他回忆说，2月7日，El Nac ional总部授予Cabello的决定已经敲定，该报将其描述为 “非正规和秘密的司法拍卖”，因为 “必须公开报道这些拍卖的日期，时间和最低金额的拍卖海报有兴趣的人提出要约”，而且没有证人在场。

IAPA 记录的另一起攻击是 “在没有司法支持的情况下，以任意和绝对任意的方式” 封锁了 E l Nacional、La Patilla 和 Efecto Cocuyo 等媒体门户网站。

他继续说，这种情况发生了，指示电话公司实施封锁，其中包括西班牙电信等跨国公司，“它们超越了自己的不侵犯人权原则”。

周六，IAPA执行董事里卡多·特罗蒂（Ricardo Trotti）向埃菲保证，拉丁美洲的新闻自由状况只会恶化，对独立新闻业的 “压制加剧” 和针对记者的 “暴力”。

特罗蒂谴责说，在过去的六个月中，该地区的新闻自由状况 “只会恶化”，近年来出现了一系列主要特征，例如 “针对媒体的暴力以及杀害和监禁记者”。

（来自 EFE 的信息）

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