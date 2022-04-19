报业协会谴责古巴、委内瑞拉、玻利维亚和萨尔瓦多对新闻界的压制和审查有所增加

Según la ONG Espacio Público, en junio se produjeron 28 casos que suman 64 violaciones a la libertad de expresión en Venezuela, entre las que figuran como más frecuentes la intimidación, amenazas y censura. EFE/Esteban Biba/Archivo

本周二，美洲新闻协会（IAPA）开始了半年会议。在虚拟会议上，该组织警告说，在古巴，委内瑞拉，玻利维亚和萨尔瓦多等国，镇压和审查制度继续增加。

关于岛上局势的发言人是持不同政见者报纸《La》的编辑亨利·康斯坦丁Hora de Cub a是去年7月11日针对米格尔迪亚兹-卡内尔独裁政权的大规模抗议活动之后被捕的.

这位记者说，目前在他的国家工作的独立记者 “不超过50人”：“这是一个濒临灭绝的群体。”正是近年来，“独立活动家和新闻工作者的流亡者” 越来越多。

他说：“他们告诉他们，如果他们不想入狱，就必须永远离开这个国家。”

康斯坦丁解释说，目前最让古巴记者感到不安的是新的《刑法典》，该法典将在未来几周或几个月内未经公众协商而获得批准。

La Hora de Cub a的主任表示，新法典 “重复了以前的刑法典，即苏联刑法的定罪和措施”。除了谈论敌人的宣传和增加终身监禁的使用外，它还将死刑的使用范围扩大到四名新的犯罪人物。

Ramón Espinosa, fotógrafo de la agencia AP, fue agredido por las fuerzas de seguridad de la dictadura cubana durante las protestas del 11J

他在演讲中引用了约恩· 德拉克鲁兹（Yoan de la Cruz）的案例，他不是记者，但因是最早在社交媒体上播出7月11日在圣安东尼奥德洛斯巴尼奥斯举行的抗议活动而被古巴政权部队逮捕的年轻人。由于分享这些照片，他因 “混乱和蔑视” 而被判入狱六年。

自大规模抗议以来，所有呼吁和平示威的人都被独裁当局指控为 “煽动犯罪”。他补充说：“抗议的公民有被指控犯有公共骚乱的风险。”

康斯坦丁报告说，在每个国庆日，岛上的街道都受到政权部队的严密守卫，以防止民间社会动员。

此前，IAPA在其半年期中期报告中表示，镇压是 “影响最大的流行病” 古巴，并警告说，在今年下半年，镇压以 “严厉谴责” 抗议示威者的 “严厉谴责” 而 “反弹”。对于这个总部设在迈阿密的组织来说，岛上的言论自由 “薄弱”，它是在一个 “没有喘息的机会” 和 “敌对” 的环境中构筑的社会中。

另一个遭受多年残酷镇压和审查的国家是委内瑞拉，尼古拉斯·马杜罗（Nicolás Maduro）的独裁统治所采用的策略与卡斯特罗政权所采用的策略非常相似。

《国家报》总裁兼编辑米格尔· 恩里克·奥特罗在虚拟会议上谈到了委内瑞拉的局势。正如他所说，“委内瑞拉是一个言论自由的国家。”“委内瑞拉人通过国家渠道了解正在发生的事情，还有一些仍然存在的媒体。”最重要的是，互联网连接 “非常有限且昂贵”。

El vicepresidente del Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV), Diosdado Cabello, tomó el poder de la sede del diario El Nacional (EFE/Ronald Peña) EFE

因此，近年来，社交网络已成为平民的 “基本” 工具。

关于查维斯塔政权对言论自由的攻击，奥特罗谈到了三种类型。首先，“直接的身体攻击”。他表示，去年年底在地区选举的框架内，这些措施有所加强。“任何正在拍摄的人都有遭到查维斯塔集体或准军事团体袭击的风险。”

他确定的第二种侵略行为是 “使用司法系统”：“这个政权试图说政治犯拥有所有判决权，该制度在行动，但实际上该制度是行政部门的卑鄙工具。将近80％的人因预防措施而被监禁，没有判刑。”

在这方面，他列举了他主持的报纸《El Nacional》的例子，该报最近在加拉加斯的总部设在加拉加斯在 Diosdado Cabello 提起诉讼后被查维斯塔当局禁运。“这很明显。诽谤指控是由于发表了一份说明，该说明称 Diosdado Cabello 正在接受贩毒调查。许多报纸在我们面前发表了这篇文章。刑事审判没有进行，但是在没有判决的情况下，我们获得了 1300 万美元的赔偿；他们用长枪带走了在设施工作的人，他们夺取了设施的权力。”

奥特罗指出的第三种也是最后一种侵略形式是针对 “该政权的任意决定，这些决定没有司法依据，但却是国家的行动”。例如，“阻止网页”。据记者说，委内瑞拉剩下的唯一独立的东西是海外委内瑞拉人的页面。

“该政权命令电话公司封锁所有这些页面。被阻止的页面数量相当可观。他们对委内瑞拉人不应该看到的页面也这样做，例如 Infobae、CNN...我们应该问一下电话公司，其中许多是跨国公司，如果没有法院裁决，他们为什么要这样做，” 他反映。

Miguel Henrique Otero, director del diario venezolano El Nacional

玻利维亚是再次与古巴和委内瑞拉等独裁政权密切相关的国家之一。全国新闻协会副主席@@ 豪尔赫·卡拉斯科说：“该国的局势很复杂，跟随该地区的趋势。”

他在演讲中警告说，自从路易斯·阿尔塞（Luis Arce）上台以来，对记者和媒体的限制和侵略有所增加。同样，对某些行为的覆盖范围的限制也在增加。例如，他列举了对前总统珍妮·阿涅斯（JeanineÁñez）的审判，在该案中，几家媒体和记者被排除在外，“理由是他们没有提交认证”。

卡拉斯科还谴责了试图污名化媒体的演讲的增加。正如他所说，“当局一直在试图抹黑媒体的信誉”：“他们说了自己不喜欢的话，这让他们感到不舒服，他们立即开始指责媒体。”

就他而言，他批评了 “歧视性地使用国家广告，这种广告只针对政府关注度很高的媒体”：“被认为不舒服的独立媒体不仅受到攻击和污名化，而且从广告中一无所获。”

La SIP alertó que El Salvador, bajo el mandato de Nayib Bukele, va por el mismo camino de países como Nicaragua y Venezuela (Marvin RECINOS / AFP) MARVIN RECINOS | AFP

萨尔瓦多《今日报》主任法布里西奥·阿尔塔米拉诺说，尽管尼加拉瓜和委内瑞拉等更为复杂的国家，但萨尔瓦多正走在 “镇压、法律包围和危险” 的道路上。

这位记者保证，在纳伊布·布克勒（Nayib Bukele）的授权下，他的国家从未经历过像目前这样的局面，并警告说，由于调查不同的腐败案件，“迫在眉睫” 逮捕记者。

正如他所解释的那样，当前的法律制度 “使谁被捕，出于什么原因，没有任何文件，并且在指责声音的匿名下被捕是主观的。”他回顾，人权委员会最近谴责了一系列模棱两可的法律，这些法律使行政部门能够对媒体采取镇压措施。

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报@@ 业协会谴责墨西哥、洪都拉斯、萨尔瓦多和委内瑞拉侵犯记者和媒体机构的行为



