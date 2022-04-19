“男孩们”：第三季的所有细节

“男孩们”：6月3日是第三季。 （Prime 视频）

现在，男孩们在 Prime Video 上有两个赛季，受到了观众的好评。作为对超级英雄故事的一种讽刺，《男孩们》（由埃里克·克里普克（Eric Kripke）创作）的排名为18岁以上的人群，成功地将自己定位为近年来最原始的提议之一。

第三季于去年年初开始录制，从而避免了 COVID-19 生成的化身，并于2021年9月结束。因此，《男孩们》第三季的回归日期将是下一个6月3日。前三集将在首映当天上映，然后其余剧集将每周上传，直到预计在7月8日完成。

男孩和七人将再次见面，因为我们都希望比利·布彻（Karl Urban）和霍姆兰德（安东尼·斯塔尔）之间的会面能够同时举行，并以制作的方式解决他们之间的问题。在预告片中，我们能够看到他们俩在一起的场景，以及霍姆兰德的儿子瑞安（Cameron Crovetti）如何开始使用自己的力量。

（注意剧透）。 让我们记住，在第二个赛季结束时，我们看到了 Homelander命运不佳的同伴Stormfront（Aya Cash）在失去四肢后终于被击败了。他的纳粹过去使他更加可恨。但是他真的死了吗？在接受《娱乐周刊》采访时，卡什提到了他的角色，并说：“我认为他们已经敞开了大门，但我也觉得剩下的不多。 从技术上讲，她还没死， 但 我想你只需要看第 3 季就可以知道发生了什么。” 但是，无论他在第三个赛季是否在场，我们都会看到的是他在 The Seven 任职后留下的极右翼球迷的遗产，名为 Stormchasers。

但是我们也会有新的超级英雄/恶棍。一方面，詹森·阿克斯（S upernatural）以士兵男孩的身份加入了这个系列，另一方面，我们还将有前《行尸走肉》劳拉·霍尔顿（Laura Holden），他将为猩红女巫（Count ess Crimson）赋予生命，这是对猩红色女巫和成员的一种模仿由 “士兵男孩” 领导的团队，投资回报。

克里普克告诉上述杂志：“ 我们将探索该团队及其所有成员的历史 。”实际上，新赛季的第一集将以该小组的名字命名，并被称为 “回报”。

第三季将增加三位新的超级英雄。一方面，我们将有 Supersonic（前星光合作伙伴），他将由迈尔斯·加斯顿·维拉纽瓦（The Resident）扮演。Nich Wechsler（复仇/王朝）也将被添加为蓝鹰，演员肖恩·帕特里克·弗拉纳里（德克斯特）将成为士兵男孩团体的另一名成员 Gunpowder。这个角色在第一季的参与非常短暂，而在第二集中，他出现在电视上的报纸报道中。他在那里说了一句话，假设他是武器捍卫者：“如果有更多的武装人员，也许我不必每次都拯救一天。”当时扮演它的演员是乔尔·加涅（Bad Bl ood）。就她而言，凯蒂亚·温特（Speely Hollow）将成为本季的客串女演员。她将扮演来自俄罗斯的黑手党小妮娜的角色。

毫无疑问，我们还将密切关注布彻，他正在考虑他是否会成为这个故事的伟大英雄，或者他是否会加入恶棍的行列。厄本进入了这个角色，他正在经历存在的责任和复仇欲望之间的内部冲突。他在接受 EW 采访时说：“要打败怪物，你会成为怪物吗？我认为这是本赛季最棒的事情之一：所有角色都面临着这样的选择。 他们愿意走多远？他们愿意跨越哪条线来实现自己想要实现的目标？ 对于系列中的所有角色来说，这都会造成冲突，看看谁最终站在谁一边很有趣。”

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