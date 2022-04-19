斯蒂芬妮·卡约（Stephanie Cayo）确认与马克西·伊格莱西亚斯的关系已经结束，并避免谈论演员凯雷姆·比尔辛

斯蒂芬妮·卡约证实了她的许多粉丝所担心的事情。这位女演员透露，她与西班牙演员马克西·伊格莱西亚斯的关系已经结束。在接受国际媒体采访时，秘鲁人忍不住回应了她分手的强烈传闻那始于一周前，她与土耳其演员凯雷姆·布尔辛（Kerem Bürsin）的联系。

你还记得，Amor y Fuego节目始于对他们分离的猜测，他们告诉了意大利媒体的头条新闻，开始将其与伊斯坦布尔出生的制片人联系起来。

这位卡约家族成员在没有提供任何进一步细节的情况下表示，她不再是马克西·伊格莱西亚斯的一对，并借此机会强调了这部电影的成功“直到我们再次见面”，他们俩都是主角，并发展了一个爱情故事。

“不，我们不会再继续了。 爱情故事还在电影中，我们俩都很高兴我们的故事打动了这么多人的心。这部电影做得很好。我们对结果感到非常满意，” 斯蒂芬妮非常冷静地说。

他还指出，今天他们是非常好的朋友。“我们甚至不是电影中的完美伴侣，但是，这些事情发生了。 我们是朋友，我们彼此非常相爱。”

另一方面，他避免提及 KeremBürsin，指出这是私事。“这是一个非常个人的问题。我宁愿不说任何话，” 他说。但是，他没有否认他在西班牙之行期间遇见了他。“我见过他，他是个好人，尽管我还没很好地认识他。”

斯蒂芬妮·卡约证实了她与马克西·伊格莱西亚斯的关系已经结束。视频：YouTube

为什么斯蒂芬妮·卡约与 KEREM BürSin 有关系？

凯雷姆和斯蒂芬妮的照片会让他们陷入争议的中间。在黑白快照中，两者看起来都非常微笑。尽管照片是无色的，但您可以看到这位女演员穿着的衣服与会议当天她在Instagram故事中展示的衣服相同。

在此之前，这位34岁的制片人和模特儿访问了西班牙，与著名的安东尼奥·班德拉斯一起参加了一个项目。在她身边，秘鲁人访问了马德里，与姐姐菲奥雷拉·卡约一起庆祝她的生日。值得一提的是，国际媒体指出，凯雷姆已经认识了 Cayo 家族了。

Stephanie Cayo y Kerem Bürsin. (Foto: Instagram)

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