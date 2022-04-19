夏奇拉对 Karol G 在 Coachella 向她致敬的情感反应

Karol G 的演讲是上周末举行的 Coachella 2022 音乐节上最受赞誉的演讲之一，将持续到 4 月 24 日下周日。在社交网络上，数百名la bichota的追随者对她的演讲表示赞赏，在演讲中，她不仅表现出了自己最好的曲目，而且还借此机会向几位通过歌曲超越音乐的拉丁艺术家致敬。目前是国歌。

夏奇拉（Shakira）是拉派萨（La paisa）致敬的主角之一，因为在演唱会中，她借此机会通过图标 “臀部不撒谎” 唤起了巴兰基耶拉，在第一个和弦之前，活动的参与者庆祝了这张封面以及那些诠释像 J Balvin、Daddy Yankee、路易斯·丰西和赛琳娜·金塔尼拉这样的人物。

在45分钟内，Karol G让数百名观看他的现场直播的观众感到惊讶，他们不仅来自加利福尼亚的帝国马球俱乐部，而且来自YouTube，还有成千上万的观众对它的演出感到眼花缭乱。如此之多，以至于夏奇拉本人也庆祝了同胞的致敬。

通过颤音，这位艺术家意识到了 paisa 所做的一切，并毫不犹豫地为之感到荣幸：“为你感到骄傲 Karol G，在 Coachella！谢谢你的喜爱！恭喜你，继续飞得很高！”

该出版物很快在该平台上流行起来，两位歌手的追随者甚至毫不犹豫地要求两者之间进行音乐合作。

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“你们两个作为伟大的哥伦比亚人之间的合作，我们希望很棒，很容易大受欢迎”；“你可以轻松地做出有史以来最好的拉丁女性合作”；“波法敦促我们在皇后区之间进行合作” 和 “哥伦比亚当天最受期待的推文” 只是其中的一部分反应出色。

A través de un trino, Shakira agradeció el homenaje que le hizo Karol G en el festival Coachella FOTO: Captura de pantalla de Twitter (@shakira)

但是，对Carolina Giraldo（派萨的名字）的赞誉并没有就此结束，因为科切拉（Coachella）的官方帐户专门为这位哥伦比亚妇女写了一篇文章：“她势不可挡”，她还写了两张令人难忘的表演的照片。

Mensaje de Coachella destacando la presentación de Karol G FOTO: Vía Twitter (@coachella)

其他在音乐节第一个周末脱颖而出的女性艺术家

一个充满女孩的夏天提前来到了加利福尼亚沙漠，在那里，除了Karol G，其他艺术家，例如梅根·赛恩·种马，安妮塔，多哈猫，Pabllo Vitt ar主导了现场，并驱使他们的追随者疯狂。

挑衅而挑衅的说唱歌手梅根·赛恩·种马问道：“女士们，如果你爱自己的身体就会发出声音。”

就她而言，诱人的 Doja Cat 摇了摇头，融入了烟火，并邀请了说唱歌手 Rico Nasty 中扮演的魔鬼上台，通过挑逗性的舞蹈动作和热门歌曲的摇滚版本提供充满光彩的表演。此外，Pabllo Vitar成为第一位参加这个假期的拉丁扮装皇后艺术家。

这位歌手和她的舞者穿着闪亮的两件套短西装，身穿夹克，释放了填补戈壁舞台的人们的谵妄，他们是部署在举行科切拉的帝国马球俱乐部的七个人之一。

Vittar用西班牙语和葡萄牙语演唱，但用英语向观众讲话。“我叫帕布洛·维塔（Pabllo Vittar），我是巴西扮装皇后，” 她在演出中期前不久说，她开始起立鼓掌，顺便说一句，她借此机会感谢科切拉加入艺术家阵容。

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