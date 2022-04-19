谢尔盖·拉夫罗夫证实，俄罗斯开始了占领乌克兰东部的大规模攻势

FOTO DE ARCHIVO: El ministro de Asuntos Exteriores de Rusia, Sergei Lavrov, habla durante una conferencia de prensa conjunta con el ministro de Asuntos Exteriores de Armenia, Ararat Mirzoyan, en Moscú, Rusia, el 8 de abril de 2022. Alexander Zemlianichenko/Pool vía REUTERS

俄罗斯外交部长谢尔盖·拉夫罗夫周二表示，俄罗斯在乌克兰的下一阶段军事行动已经开始，重点是顿涅茨克和卢甘斯克亲俄地区的 “彻底解放”。

“正如已经宣布的那样，在乌克兰东部的行动旨在彻底解放顿涅茨克共和国和卢甘斯克共和国。这项行动将继续进行，这项特殊行动的下一阶段已经开始。” 他在他的部门播出的《今日印度》电视网的采访中说。

“而且，在我看来，现在将是这次特别行动的重要时刻，” 俄罗斯首位高级官员拉夫罗夫补充说，他公开证实俄罗斯与顿巴斯的伟大战斗已经开始。

乌克兰武装部队周二早些时候表示，在乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基周一表示，莫斯科已在顿巴斯发动大规模攻势之后，俄罗斯正试图获得对顿涅茨克和卢甘斯克地区的 “完全控制”。

El presidente ucraniano, Volodimir Zelensky, habla durante su discurso nocturno, en el que dijo que la "Batalla de Donbas" ha comenzado, en Kiev, Ucrania, 18 de abril de 2022. Servicio de Prensa Presidencial de Ucrania/vía Reuters TV/Handout vía REUTERS via REUTERS

乌克兰陆军总参谋部说：“俄罗斯敌人正试图在东部作战区继续进攻行动，以建立对顿涅茨克和卢甘斯克地区领土的完全控制，并维持暂时占领的克里米亚的陆地走廊。”

他在官方Facebook帐户@@ 上的一条消息中强调：“敌人的主要努力集中在打破乌克兰军队在卢甘斯克和顿涅茨克地区的防御，以及完全控制马里乌波尔市。”

他还强调，“对乌克兰各地平民目标的导弹袭击和轰炸不会停止”，并指出周一利沃夫市遭到袭击时，该国西部的这些袭击 “升级”。

Tanques de las Fuerzas Armadas de Ucrania recorren una calle de un pueblo, mientras continúa el ataque de Rusia a Ucrania, en la región de Donetsk, Ucrania 18 de abril de 2022. REUTERS/Serhii Nuzhnenko REUTERS

乌克兰武装部队还指出，莫斯科 “继续从俄罗斯中部和东部地区向乌克兰运送武器和军事装备”。他们说：“与作战单位一起移动支援单位。”按照这些思路，他们向俄罗斯军队保证，俄罗斯军队 “正在部署后勤中心并建立野战基地来修复和翻新损坏的设备”。

另一方面，他们详细说明 “俄罗斯敌人继续部分封锁哈尔科夫市”，并补充说：“在伊齐姆地区，俄罗斯敌人正在西弗斯基顿涅茨河西岸进行进攻行动”。

（来自 EFE 和 Europa Press 的信息）

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