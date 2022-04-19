Segob 不考虑针对 COVID-19 的第四剂方案，但它可以应用于任何需要它的人

Vacunación contra Covid-19 en la Alcaldía Cuauhtémoc para población de 50 a 50 años en la Escuela Primaria Benito Juárez. Ciudad de México, mayo 11, 2021. Foto: Karina Hernández/Infobae

卫生部副部长雨果·洛佩斯·加特尔（HugoLópezGatell）宣布，政府为抗击 COVID-19 疫情而实施的疫苗接种政策没有规定第四剂疫苗接种计划；但是，根据医疗建议，它可以适用于任何需要接种疫苗的人。

这位官员在今年 4月19日上午的会议上解释说：“由于医疗建议，有些人被命令额外服用相当于第四剂的剂量。”

应该记得，4月初，ISSSTE的主任佩德罗·曾特诺·桑塔拉（Pedro Zenteno Santaella）宣布，本月将是最后一次接种 COVID-19 疫苗的月份，因此他呼吁尚未制定完整疫苗接种时间表的人（其中包括三剂免疫学的）来接受生物学的。

这位官员在Facebook页面上发布的消息中说，他与安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统举行了会议，会上讨论了该国的疫情局势。他说：“实际上，我们摆脱了这个问题的发病率要低得多。”

Con tales cifras se acumularon 5 millones 727 mil 832 contagios y 323 mil 949 defunciones totales causadas por el SARS-CoV-2 a nivel nacional. (FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM) Moisés Pablo

卫生部（SSA）通过每日技术声明报告说，截至4月18日星期一，该国在过去24小时内记录了5例死亡和164例新发的COVID-19。

根据这些数字，全国累计了由SARS-CoV-2引起的5,727,832例感染和323,949例死亡总数。除上述情况外，自突发卫生事件开始以来，报告了687,829例疑似病例，9,301,642例阴性病例，4,058例估计资产和15,717,303人接受了研究。

根据该流行病的人口统计数据，确诊病例显示女性占多数，占52.1％。同时，一般中位年龄为38岁。

它还指出，南下加利福尼亚州和墨西哥城是活跃病例估计数最高的实体（由于阳性指数，按实体和流行病学周划分，开始日期为过去 14 天）。在全国范围内，估计有3,719例此类感染。

Foto: EFE/Alejandro Prieto EFE

尽管随着免疫药物的应用，全国重点人群的覆盖率已经很高，但政府现在正面临女孩和男孩的疫苗接种日，该日预计将于今年5月开始。

应该指出的是，总统本人安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）在4月13日上午的会议上宣布，对男孩和女孩的疫苗应用可能从5月开始。

但是，鉴于有人指控没有足够的剂量来满足儿童群体的充分使用和需求，该措施可能会延长。

4月19日，卫生部副部长洛佩斯·加特尔（LópezGatell）宣布，尽管投资了7800万美元，但联合国（联合国）的COVAX机制尚未提供购买和发送的儿科疫苗。

根据官方数据，到目前为止，已有超过7900万人制定了完整的针对 COVID-19 的疫苗接种时间表，也就是说，已接种生物疫苗的人中有93％；600万16万298人启动了该计划，相当于7％。

继续阅读：



