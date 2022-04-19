上周，秘鲁人对一名 3 岁女孩遭到绑架和强奸感到沮丧和愤怒，作者：“奇克拉约怪物” 胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚。当他得知司法机构只对他进行了9个月的审前拘留时，情况就更是如此。

面对这种情况，已经发生了许多游行，要求为迄今为止尚未得到心理帮助的女孩伸张正义。你还记得，电视人物也提高了对这种可怕局势的抗议声音。朱莉安娜·奥克森福德、埃塞尔·波佐、吉达·埃斯拉瓦、珍妮特·巴尔沃萨、卡伦·施瓦茨、莫妮卡·卡布雷霍斯、艾达·马丁内斯等人通过社交媒体和屏幕表达了愤怒。

居民与秘鲁哨兵团结起来

一切似乎都表明，这一消息也引起了歌手勒内·佩雷斯（RenéPérez）的关注，因为他毫不犹豫地发布了一段有关此案在我们国家进行的不同游行的视频。居民在数字频道上分享了这些材料，他们在抗议活动中采访了一位母亲，要求为被侵犯的未成年人伸张正义。

居民分享了游行呼吁为在奇克拉约被强奸的孩子伸张正义的视频。（视频：Instagram）

《今日美国》承诺为孩子提供心理帮助

埃塞尔·波佐和珍妮特·巴尔沃萨于4月18日星期一在《今日美国》上谈到了这个问题，并毫不犹豫地成为对 3 岁的小孩子感到沮丧。而玛丽埃拉·扎内蒂呼吁伸张正义。

司机从奇克拉约（Chiclayo）与未成年人的父亲联系在一起，后者表示她已经从秘鲁人那里得到了很多帮助，但是尽管当局已经回家答应她提供心理帮助，但到目前为止，未成年人和父母都没有得到精神病患者的照顾卫生工作人员，这一事实令父母担心。

有鉴于此，吉塞拉·瓦尔卡塞尔（GiselaValcárcel）的女儿向该男子保证，该作品将与他握手。他还向她保证，该计划的心理治疗师利兹贝斯·库瓦（Lizbeth Cueva）将照顾他们。

“我们将指挥（心理学家）。美国今天将在那里。Lizbeth Cueva 正在旅行并且要去找她。的确，很多时候都有承诺，我会帮助你，依靠我们，没人来”，电视节目主持人向她保证。

就库埃瓦而言，她指出，她对此案非常投入，她将寻求帮助这个小女孩。

应该记得，专家们指出，小女孩及其家人将需要心理帮助多年，而且是永久性的。《今日美国》只提到了一次访问，目前尚不清楚这种援助是否会是永久性的。

《今日美国》他联系了一个遭受虐待的孩子的父亲，并承诺为孩子提供心理帮助。Lizbeth Cueva 将前往奇克拉约。（视频：美国电视台）

CHICLAYO 怪物绑架、折磨和强奸了一个 3 岁以下的孩子

这名 3 岁的女孩被用包装胶带手脚绑了 15 个小时，直到被警察发现。在一名 48 岁的男子将她绑架到一所房子里、折磨她并对她进行性虐待之后，这名无辜的妇女仍处于创伤性休克状态。

“奇克拉约怪物” 胡安·安东尼奥·恩里克斯·加西亚（Juan Antonio EnríquezGarcía）利用父母的分心吸引了孩子的注意力，将她带到他驾驶的汽车上，然后将她带到奇克拉约El Santuario城市化区的房子里，在那里他犯下了各种各样的虐待未成年人直到她昏迷不醒。

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