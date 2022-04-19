伊万·杜克总统前往圣安德烈斯介绍重建回顾，等待尼加拉瓜的诉讼失败

En la imagen, el presidente de Colombia, Iván Duque. EFE/Mauricio Dueñas Castañeda/Archivo

本周三，伊万·杜克总统和副总统兼外交部长玛塔·卢西亚·拉米雷斯以及内政部长丹尼尔·帕拉西奥斯将前往圣安德烈斯接受 国际法院 对尼加拉瓜对哥伦比亚的诉讼案的裁决指控他们侵犯了加勒比海的主权权利和海洋空间.

海牙的裁决将在哥伦比亚时间凌晨3点宣布，在招待会之前，总统计划向岛上居民交付一系列作品。

在经历了 16 个月的飓风洛塔之后，现任政府结束仅四个月之后。将向共和国总统提交一份关于重建圣安德烈斯、普罗维登西亚和圣卡塔利娜群岛的报告。

自4月18日星期一以来，外交部已在其网站上向公众提供一个网站，人们可以在该网站上查阅哥伦比亚在国际法院的辩护的主要文件。

除其他外，这些文件包括该国在口头听证会上为捍卫国家利益、保护Raizal社区的权利而提出的论点和指控，以及哥伦比亚法律团队律师干预的译本。

在这项裁决中，国际法院将审查尼加拉瓜的指控，即哥伦比亚因国家海军在加勒比海 的行动没有执行国际法院2012年11月19日的裁决 而据称违反了国际法；以及颁布的法令在群岛建立了积分连续区。

此外，副总统兼总理玛塔·卢西亚·拉米雷斯（MartaLucíaRamírez）将在巴拿马开会后抵达，她将参加几次会议。

在国家元首伊万杜克就总统候选人古斯塔沃佩特罗的提议多次发表评论之后,腐败研究所宣布，该研究所对总统提起诉讼，指控他在将决定其继任者的选举框架内不当参与政治活动。

根据该实体所表达的意见，这确保了哥伦比亚存在滥用权力和公职人员缺乏透明度的现象，杜克本来可以直接就《历史契约》的候选人是什么发表直接意见，从而参与至少八次不当做法的机会。提议。

昆迪纳马卡行政法院对总统提起的民众诉讼在其附件中载有《保障法》，该法提醒国家实体的公务员，他们被禁止参与政治，在本案中是总统府首脑共和国。

他说：“《选举保障法》明确禁止总统在第一轮选举日期前四个月内和第二轮选举举行之前，在论文或公开演讲中提及其他候选人或政治运动。”

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