总理阿尼巴尔·托雷斯宣布内阁可能重组

佩德罗·卡斯蒂略政府不得不面对的各种危机迫使人们就是否可能发生危机进行辩论新内阁。在过去的几周中，人们一直在猜测这种可能性，但是直到周一晚上，部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）才指出，他的工作组有可能看到变化。

万卡约红衣主教兼大主教的声明说：“很明显，总统很快就会宣布新内阁和不再依赖秘鲁自由党或卡斯蒂略总统周围团体的总理正在进行的变革，”佩德罗·巴雷托，五天前。但是，阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）只是保留了可能发生变化的可能性。他在库斯科说：“好的，内阁可以重组，” 他在库斯科说，该地区在物价上涨后出现了失业情况。

一个多星期前，即4月11日，阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）排除了他离职的可能性，甚至形容他领导的工作组很扎实。“我告诉你，我还没有提交辞呈，内阁非常稳固。我对这支为国家的利益而努力的团队感到非常满意。” 他告诉媒体，因为有抗议活动和民众要求行政人员辞职。

内阁可能发生的变动是误会，而不是行政部门内部的讨论。佩德罗·卡斯蒂略总统的顾问丹尼尔·萨拉韦里宣布，新成员加入常设委员会将是事实；但是，司法和人权部长否认了这一点。“向总统提供建议和建议的人是部长。丹尼尔·萨拉弗里（Daniel Salaverry）提出了一个孤立的观点，即我没有特别分享，我们也不认同，” 他说。

Daniel Salaverry ha sido nombrado consejero presidencial. | Foto: Andina

“佩德罗·卡斯蒂略总统和部长会议是领导国家并做出决定的人。我认为，不允许其他政治行为者进行政治干预，操纵说这是所有秘鲁人的政府（...）许多政客说和说，但这不是部长会议而不是内阁的提议或共识，” 切罗补充说。

有争议的言论

总理阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）在访问万卡约以制止该地区的危机期间，以阿道夫·希特勒（Adolfo Hitler）的名字作为克服一个国家的例子而受到批评。现在，部长会议主席在库斯科再次提到了记忆中的种族灭绝，指出他的声明没有得到很好的理解。“我以阿道夫·希特勒为例，它使德国充满了沟通渠道。秘鲁的无知否认了这一点，也就是说我受宠若惊了阿道夫·希特勒。然后我让他们聊了几天，” 他说。

阿尼巴尔·托雷斯说，从卡尔·马克思那里可以学到很多东西，然后再次谈论希特勒 | 视频：Channel N

为了澄清他的提法，他反思了人的二元性。“我说没有绝对好人或绝对坏人，最邪恶的人也可以行善，这一事实并不意味着我在高举邪恶的人。因为在同一次会议上，我还说过，这些人因恶行而受到审判，” 他补充说。

此外，他称卡尔·马克思是学习的源泉。“那是卡尔·马克思的梦想，他错了。那是不可能的。但是我并不是说他在所有事情上都错了。因为从卡尔·马克思和极端自由主义者那里可以学到很多东西。你必须学习好东西，” 他在历史悠久的库斯科地区说。

继续阅读