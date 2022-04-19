佩佩·阿吉拉尔逃离了媒体，更不用说安吉拉·阿吉拉尔和 Gussy Lau 了

佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）在圣马科斯的帕伦克国家博览会上演出，演唱了他职业生涯中的几首热门歌曲，例如《像你这样的女人》和《你忘记了承诺》。与其他节目不同，这次这位歌手逃避了音乐会结束时等着他的媒体。

这位艺术家的货车被抓获迅速离开，完全无视媒体发表声明的要求。在视频中，看到一位记者在追车并大喊 “Pepe Goodnight，Pepe”，这位歌手在任何时候都没有停下来。

这是 Miedo 口译员第一次不作任何陈述就退休了，尽管他最近与家人一起出国，这是因为一些照片泄露引发了争议，安吉拉·阿吉拉尔（Ángela Aguilar）似乎与15岁的作曲家古西·刘（Gussy Lau）接吻比她大几岁

Ángela y Pepe Aguilar juntos en presentación. Instagram: pepeaguilar_oficial | angela_aguilaroficial

那是在4月9日星期六，阿吉拉尔一家人通过社交网络分享了他们正在旅行，目的地是去巴黎，因为有关所谓恋情的谣言的发布已成为一个大丑闻。

安杰拉·阿吉拉尔在自己的 Instagram 帐户上的一段视频中说她感到悲伤和失望。

关于争议，锡那罗亚歌手古西·刘（Gussy Lau）证实这些图像是真实的，并且他确实与这位年轻的歌手。

他说这是他们想保密的东西，但他们的一位熟人发现了这一点。在 Instagram 广播中，他承认： “我的一个朋友拍了屏幕截图。是的，真相伤害了我，因为我在那里有亲戚，我不知道他是不是堂兄，他是 canijo。”

由于歌手何塞·曼努埃尔·菲格罗（JoséManuel Figuero）最近的声明，两者之间的关系可能已经结束 t o，他说 “他爱这对夫妻，他变成了另一对夫妻”，他之所以这样说，是因为他与 Gussy 的亲密关系。

Ángela Aguilar y Gussy Lau aparecieron muy cercanos en las imágenes dadas a conocer en Twitter (Foto: Twitter)

就她而言，这位墨西哥歌手决定通过与母亲阿内利兹·阿尔瓦雷斯（AnelizÁlvarez）上传几张照片来彻底解决这种情况。同样，佩佩·阿吉拉尔（Pepe Aguilar）与安吉拉（Angela）分享了他去巴黎旅行的几张照片。

在歌手Instagram帐户的最新帖子中，您可以看到阿瓜斯卡连特斯圣马科斯国家博览会音乐会的一些照片，以及周六演出前后的幕后视频。

描述如下：“Infinite 感谢你填写 @palenqueaguascalientes！！，回到 @fnsm_oficial 真是太好了，5 月 6 日见 #JaripeoSinFronteras 在纪念碑。”因此，阿吉拉尔没有也显然不会就最近涉及其家人的争议发表任何声明。

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