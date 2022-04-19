帕特里夏·奇里诺斯认为内阁更迭对该国没有积极影响

秘鲁今天面临的各种危机促使人们对寻找出路的各种可能性进行研究。出现了几种情况；其中包括目前由阿尼巴尔·托雷斯（Aníbal Torres）担任主席的内阁的重组。但是，反对派不欢迎总理的离职。就她而言，AvanzaPaís替补席的成员帕特里夏·奇里诺斯（Patricia Chirino s）认为，这项措施对国家来说并不是最好的选择。

“我已经确定了自己的立场，我认为内阁的任何更迭都不会意味着国家的积极变化。这将是第五次。我们已经看到，每次总统选举都会变得更糟，” 他在与 RPP Noticias 的对话中说。他还指出，目前由阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）领导的小组由并不代表该国所有部门的人组成，并保证他们不是合适的人。

推动首次针对佩德罗·卡斯蒂略的空缺尝试的女议员帕特里西奥 ·奇里诺斯保证，她的离职将是副总统迪娜·博卢阿特担任最高政治职位的正确措施。阿万扎·派斯（Avanza Pais）的成员说，博卢阿特 “准备得更充分”，有 “更多的判断力” 来领导该国的控制权并召集反映民众的内阁。

这位议员补充说：“这并不意味着像仙女教母那样每天都会发生变化，但至少，并不是说我站在狄娜·博卢阿特夫人一边，这将是她继续执政和这项任务的宪法机制。”

官方的声音

尽管对危机管理和阿尼巴尔·托雷斯的声明存在各种疑问，但国会议员亚历克斯·帕雷德斯保证，总理不应辞职。“我认为我没有这种情况（即将离职），我认为没有足够的事情值得改变。这个评论（关于希特勒）对我来说似乎并不相关，已经很愤慨了，但是如果你问我这个事实是否足以让他们改变它，我想不是”，他告诉Canal N.

Alex Paredes, congresista de Perú Libre. | Foto: Marco Cotrina/LR

关于红衣主教佩德罗·巴雷托（Pedro Barreto）发表声明后内阁可能发生的变化，这位议员表示，他没有信息可以证实这种情况。“上周，我们听到了有关内阁更迭的消息，佩德罗·巴雷托和马克斯·埃尔南德斯出席了会议，朝着更换内阁的方向要做一些事情，但是自从我们离开阿雷基帕以来，替补席成员没有与总统交谈，所以我们不能提供准确的信息”，他补充说。

4月18日晚，部长会议主席阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）首次提到了其工作组的变动，但有可能将其保留在桌面上。他在库斯科说：“没关系，内阁可以重组，” 他在库斯科说，该地区在物价上涨后出现了失业记录。

一个多星期前，即4月11日，阿尼巴尔·托雷斯（AníbalTorres）排除了他离职的可能性，甚至形容他领导的工作组很扎实。“我告诉你，我还没有提交辞呈，内阁非常稳固。我对这支为国家的利益而努力的团队感到非常满意。” 他告诉媒体，因为有抗议活动和民众要求行政人员辞职。

继续阅读