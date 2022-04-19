在油炸中替换葵花籽油的选项

从疫情一开始，它看起来就像 “déjà-vu”，因为超市的货架空荡荡而且购物量很大。但是这一次，欲望的对象不是卫生纸，而是葵花籽油。

许多国家都依赖乌克兰的葵花籽油，乌克兰是葵花籽油的主要生产国之一，这就是为什么消费者越来越担心寻找替代油炸的原因。但是有不错的选择。

例如，替代葵花籽油的一种选择是精制菜籽油。正如营养专家所指出的那样。

由于精炼过程可以分离不需要的物质，因此油具有热稳定性，同时味道相对中性。因此，它适用于油炸，炒，沙拉酱或烘焙。

同时，菜籽油比葵花籽油含有更多的omega-3脂肪酸，因此它对新陈代谢很重要。

你也可以使用橄榄油。但是，厨师在加热时需要多加小心。

对于冷榨橄榄油，即初榨橄榄油，专家认为，将其加热到很高的温度并不是很有效，因为这会破坏以前在提取过程中固定的芳香物质。

因此，葵花籽油的替代品是精制橄榄油。

所谓的烟点表示机油何时达到过高的温度。在这个温度下，水、游离脂肪酸和降解产物蒸发并形成烟雾。

在此过程中，油会产生丙烯醛等有害物质，同时容易点燃。这可以通过油的深色变色和难闻的气味来识别。

专家指定加热精制油的指导值为200度。对于初榨油，指示的温度较低，在120至190度之间。

但是，营养学家建议不要在水的帮助下改变烟点，因为这是一个非常技术性的过程。作为省钱的实用技巧，他们建议使用涂层良好的平底锅来减少油耗。

dpa