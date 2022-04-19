在AMLO保证锂 “没有必要国有化” 的当天

CIUDAD DE MÉXICO, 18ABRIL2022.- Andes Manuel López Obrador, Presidente de México, y Ricardo Sheffield Padilla, titular de la Profeco, encabezaron la mañanera, en Palacio Nacional. FOTO: MOISÉS PABLO/CUARTOSCURO.COM

鉴于修订《矿业法》各项条款的法令获得批准，几位反对政府的安德烈斯·曼努埃尔的第四次转型是洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO），他在不放弃电力改革的胜利之后大声疾呼反对。

批评者甚至指出，正如《宪法》中明确指出的那样，锂的国有化已不再必要，而其他许多人则挽救了洛佩斯·奥夫拉多尔几年前在锂矿国有化问题上的观点。

该视频是从 2020年6月26日举行的AMLO早间会议上解救出来的，该会议是在米却肯州莫雷利亚市的土地上举行的。除其他问题外，总统还被问及锂的开发。

陪同他出席会议的有时任州长西尔瓦诺·奥雷奥莱斯、时任安全和公民保护部长阿方索·杜拉索，以及塞德纳和玛丽娜的负责人路易斯·克雷森西奥·桑多瓦尔和何塞·拉斐尔·奥耶达。

AMLO aseguró que pediría indagar los contratos de concesión del litio REUTERS/Enrique Marcarián REUTERS

根据会议的视频及其速记版本，这个问题来自记者汉斯·萨拉萨尔（Hans Salazar）。这位记者质疑索诺拉正在勘探的锂矿，该矿可能成为该国最大的锂矿。

他还回顾说，“环境和自然资源部环境部长维克多·托莱多（VíctorToledo）评论说，必须对这个问题进行审查，因为正如人们所说，这些具有巨大锂潜力的矿山将被国有化”。

然后，他请总统就此事发表立场，因为可能最强大的跨国公司很快就会表现出有兴趣成为考古遗址的赢家。

墨西哥总统的回应是这样的：“看，国有化不是必要的，因为根据宪法，第27条确立了国家对地面和底土自然资源的统治权。”

Andrés Manuel López Obrador, presidente de México, se apegó al artículo 27 constitucional FOTO: GALO CAÑAS/CUARTOSCURO.COM Galo Cañas

他警告说，为了开采它们，已经有一种机制负责在采矿的情况下授予合同和特许权。

但是，他保证，他会请经济部长塔蒂亚娜·克劳蒂埃和维克多·曼努埃尔·托莱多本人提供有关此类合同交付条件的更多信息。

“这就是为什么在采矿的情况下有交付合同和特许权的机制的原因。有必要看看这些合同和特许权将在什么条件下交付。这就是我能回答的，” 墨西哥总统回答说。

我们将要求经济部长（负责处理此次采矿案的人）以及环境部的维克多·曼努埃尔·托莱多（Victor Manuel Toledo）提供更多信息。

Diputados aprobaron las reformas de AMLO a la Ley Minera Foto: REUTERS / Jean Luis Arce REUTERS

墨西哥总统提到并于1960年1月修订的第27条规定：“国家对直接控制大陆架和水下的所有自然资源负有责任。岛屿的插槽。”

除其他外，该文章包括 “所有矿物或物质，这些矿物或物质，在静脉，地幔，块状物或沉积物中构成性质不同于土地组成部分的矿床”。

例如，他们命名了宝石矿床，来自岩石分解的产品，地下工程，固体矿物燃料，甚至石油等。

此外，他指出，个人或公司开发、使用或使用这些资源只能通过联邦行政部门批准的特许权进行。

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