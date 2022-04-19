“并非所有事情都是对手的错”：约翰·阿克曼要求莫雷纳进行自我批评

由于拒绝电力改革，众议院第四次转型（第四季度）的失败在全国复兴运动（Morena）中深陷其中，这种情况凸显了其成员之间已经发生了几个月的争吵。

约翰·阿克曼（John Ackerman）尽管是个好战分子，但一直强烈批评这一政治运动的行动。它的主要成员是樱桃党的国家领导人马里奥·德尔加多·卡里略（Mario Delgado Carrillo），他曾多次公开谴责他利用该组织为自己谋利，却没有听取基层和创始人的意见。

在下议院结束投票之前，作者将可能的失败归咎于莫雷尼斯塔领导人，但失败已经实现。现在，24 小时后，他要求在运动内部进行自我批评，以意识到罪魁祸首不仅是反对者，也是他们自己。

“这并不是外部对手、PRIANRDMC 叛徒、卖给寡头政治的媒体或领导选举当局的假民主党人的全部错。我们莫雷诺主义者也应该受到指责，” 阿克曼在《La Jornada》报纸的专栏中写道。

La derrota en la Reforma Eléctrica abrió más las rencillas dentro del movimiento (Foto: REUTERS/Luis Cortés) REUTERS

最初的挫折之一是撤销授权，尽管最终获得了超过1500万张选票，但召集的人数与2018年不同，当时墨西哥国立自治大学的学者安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔（AMLO）指出，“情况比今天要差得多”。

当时，它克服了许多障碍，例如选举委员、“chayoteros” 记者以及一个只获得公共选举资金10％的小政党。现在，在完全不同的情况下，支持率至少为65％，而该国最具决定性的政党甚至连20％的选民名册都没有收到。

“民意调查应该溢出，有利于总统。但情况恰恰相反。它没有增加投票权，反而减少了一半。2018 年，有 3000 万公民为洛佩斯·奥夫拉多尔付费，但到 2022 年只有 1500 万人付费，” 阿克曼说。

他在电力改革投票期间对改善的希望很高，因为他回忆说，在六年任期的上半年，洛佩斯·奥夫拉多尔得以批准18项宪法改革，上周日（4月17日），“一小撮在跨国公司服务的PRIANRDMC代表” 打破了这一连胜纪录公司”。

Mario Delgado es para Ackerman el mayor responsable de la soledad de AMLO (Foto: Morena)

但是，他还指出，执政集团的成员（莫雷纳及其盟友）必须认识到，如果不是因为去年 6 月的选举表现不佳，他们就不会陷入这种情况。众议院失去了50多个席位。

他说，造成这种情况的罪魁祸首不是洛佩斯·奥夫拉多尔，而是他的政治运营者，他认为他们无法将总统的声望转化为选票。他说，这种对塔巴斯克尼奥的 “放弃” 是由马里奥·德尔加多（Mario Delgado）及其 “对雇佣军过于自信” 挑起的，他们享有政治 “蚱蜢” 而不是运动基地的特权。

为了莫雷纳的命运，阿克曼说，最近几个月，“最真实的莫雷诺主义者” 中存在着拯救该运动的广泛环境。这一成功在莫雷尼斯塔国民大会上得到了充分的体现，它将其标记为 “振兴党的最后机会”。

这位分析师说：“第四次转型的未来将取决于自我批评和自主动员莫雷诺主义好战分子的能力，以便在为时已晚之前纠正方向。”

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