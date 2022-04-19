新西兰对18家俄罗斯银行和金融机构实施制裁

Russia's President Vladimir Putin chairs a meeting on the country's economy via a video link at a residence outside Moscow, Russia April 18, 2022. Sputnik/Mikhail Klimentyev/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY.

新西兰周二宣布对18家俄罗斯银行和金融机构实施新的制裁，这是国际社会对莫斯科下令 “非法” 入侵乌克兰的反应的一部分。

新西兰外交部长纳奈亚@@ ·马胡塔在一份声明中解释说：“这些大型机构约占俄罗斯银行总资产的80％。”

官方声明补充说，这些措施共影响了三家俄罗斯政府金融机构以及十五家银行，包括与寡头、军方有联系的银行，以及对吞并克里米亚负有责任的银行。

该名单包括俄罗斯联邦中央银行、黑海开发和重建银行、莫斯科信贷银行、俄罗斯天然气工业银行、俄罗斯直接投资基金、俄罗斯农业银行、俄罗斯联邦储蓄银行、工业储蓄银行等。

新西兰已经对包括弗拉基米尔·普京总统在内的460个俄罗斯个人和实体实施了制裁，此前一项允许该国实施此类针对性措施的新法律于3月生效。

La primera ministra neozelandesa, Jacinda Ardern EFE

同样，这个海洋国家将从4月25日起对从俄罗斯进口的所有产品征收35％的关税，并将延长禁止向俄罗斯出口工业产品的禁令。

新西兰政府上周还宣布在欧洲部署一架大力神 C-130 飞机、50 名士兵和 8 名军事人员，他们是后勤任务方面的专家，致力于向乌克兰发送和分发军事援助。

新西兰已经提供了3 000万新西兰元（2 050万美元或1 880万欧元）的资金，此前曾主动提供军事情报援助和运送非致命材料。

惠灵顿行政长官支持调查归咎于俄罗斯的战争罪的请求，还为居住在该国的乌克兰人的家属提供了人道主义援助和临时接待方案。

（来自 EFE 的信息）

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