国家政府和市长办公室将为居住在波哥大的重新融合者提供更大的安全保障

FILE PHOTO: Former guerrillas of the Revolutionary Armed Forces of Colombia (FARC) participate in a protest called "Pilgrimage for Life and Peace" demanding security guarantees and compliance with the peace agreements signed with the government, in Bogota, Colombia, November 1, 2020. REUTERS/Luisa Gonzalez/File Photo

波哥大是该国移民最多的地区之一，据估计，今天首都平均有7,181,469名居民。长期以来，移民加剧的部分原因是，多年来，暴力地区的人们逃离寻找重建生活的方法，因此必须澄清，不仅受害者已经抵达，而且前战斗人员已经抵达。

由于首都和其他地区一样，需要确定其居民的特征，以满足民众的需求，因此在2021年下半年进行了一次人口普查，以确定波哥大有多少前哥伦比亚革命武装力量战斗人员，并确定了604个重新注册的公司，其中563人登记在案。相当于363名男子和200名妇女.

在此过程中，还发现，波哥大的前卢旺达武装部队中有60.4％是在协议签署之前抵达的，25.2％是在签署过程中抵达的，在2017年全年为35.2％。当被问及在首都定居的动机时，人们说的原因是：就业机会（40％）和实现家庭团聚的可能性（34.2％）。

但是，最受关注的警报之一是安全问题。在这种背景下，国家政府和波哥大市长办公室于4月18日承诺寻求有效保障前战斗人员安全的战略。同样，还介绍了各机构为应对和防止针对这些人口的袭击而采取的措施。

波哥大和平部长弗拉基米尔·罗德里格斯告诉 RCN电台：“依靠首都区推进实施保护和消除污名化工具的意愿，” 他补充说：“迫切需要向在驱逐过程中大多数驱逐人员的领土当局介绍这条路线复职。重要的是，像考卡这样的部门必须详细了解这条路线，以便在波哥大提高效率。”

2022年第一季度，安全警报变得很明显。去年2月，前哥伦比亚革命武装力量战斗人员在波哥大经营的设施遭到破坏，这是今年迄今为止第三个遭到袭击的《最终和平协议》签署方。

“我们要求国家政府负责，因为本月已经连续出现过类似的情况。不幸的是，我们没有看到政府和有关实体采取任何行动。我们确实看到了系统性，因为在拉罗哈（La Roja）的房子里，今天我们看到有相同的作案手法，因为它们打破了一些玻璃，削减了门槛，占用不多，但这就像是一个信息：“我们想对他们做点什么”，下议院领导层成员索菲亚·纳里尼奥说派对。

2月3日，在同样位于Teusaquillo 的La Roja文化馆，“身份不明的人强行进入该物业并偷走了和平协议签署方的生产性举措的产品”，出售了22个前战斗人员家庭生产或种植的产品。

Comunes在当时的一份声明中说：“这是破坏签署人重新融入社会和经济生活的生产性举措的又一个例子，因为它们也会在集体中引起焦虑和恐惧。”

1月21日，同一方宣布，他们在Casa Alternativa发现了一个爆炸装置，该餐厅也是Teusaquillo的一家餐厅，该餐厅是其中一位签署方的一个项目的所在地。它是在哥伦比亚革命武装力量最后一位领导人、被称为蒂莫琴科的罗德里戈·隆多尼奥（Rodrigo Londoño）领导的政党举行竞选活动启动活动的前一天发现的。





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