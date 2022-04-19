费利佩·萨鲁玛的母亲在与安德烈·瓦尔迪里结婚后说：“孩子不是我们的财产”

在上周末安德里亚·瓦尔迪里（Andrea Valdiri）和费利佩·萨鲁玛（Felipe Saruma）举行的盛大婚礼之后，为捍卫这对夫妇的反应仍在继续，尽管他们在社交网络上分享了很多时光，但他们几个月来一直保持低调的关系。

随着桑坦德银行似乎与巴兰基亚的女儿伊莎贝拉（Isabella）和阿达拉（Adhara）分享，关于确认订婚的谣言越来越多。但是，他们等到最后一刻才批准自己的承诺，结婚后，支持的声音继续增加。

内容创作者的母亲耶塞尼亚·安德里亚（Yesenia Andrea）就是这种情况，面对社交网络上出现的几场争议，她一再支持儿子。现在，santandereana在她的社交网络上分享了一条消息，她回馈了有关瓦尔迪里的孩子的萨鲁玛。

通过Instagram的故事，耶塞尼亚·安德里亚（Yesenia Andrea）回顾了这位商人所走的道路，指的是与舞者的婚姻。

费利佩的母亲说：“孩子不是我们的财产，也不应满足他人的期望；他们必须建立自己的道路，” 他补充说，他们作为父母的角色是 “尊重他们，陪伴他们并为这条道路做好准备”。

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不出所料，该帖子被多个娱乐帐户复制，其中之一是 “追踪名人”。在那里，对Yesenia Andrea和Saruma的支持性反应更多；许多用户甚至说她是 “婆婆的榜样”。

A través de un post en Instagram, la madre de Felipe Saruma reflexionó tras el matrimonio de su hijo con Andrea Valdiri FOTO: Vía Instagram (rastreandofamosos)

诸如：“上帝，我希望世界上所有的母亲都这么认为”；“非常明智的话...学习婆婆并释放你的宝宝”；“Saruma 的母亲太神圣了...我敢说她看起来和瓦尔迪里一样大”；“他们作为父母做得很好，因为儿子是一位真正的绅士”；“他最好不能说出来” 和 “在他父母的价值观中，人们意识到自己是否会成为一个好儿子，好丈夫和好父亲”，他们在出版物中突出显示。

是的：婚礼是真的

值得注意的是，正如有影响力的人对婚姻的期望一样，许多追随者表达了他们一点乐观情绪，并围绕这对夫妇提供的线索创造了其他理论。

有鉴于此，这位舞者在参加大型聚会前几天曾说过：“人们认为美丽只发生在电影中，不，事实并非如此。这是一场皇室婚礼，既不是现实，也不是为了营销。” 他在与《Vea Magazine》的对话中说。

另外，拉瓦尔迪里（La Valdiri）在她的Instagram帐户上上传了一张图片，其中看到她和两个朋友一起打扮成婚礼，在单身派对上庆祝。

“我喜欢那些追随我的发明并拉皮条我的愚蠢的人；那些说 “让我们去做” 然后把我的时刻变成魔法的人（...）我要感谢并赞扬他们成为我生命中的一部分，它们是重要的篇章，激励我继续写更多的页面，” 这位女商人说。

最后，这些假设是正确的，周末发生了许多名人认为是 “年度婚礼” 的活动。

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