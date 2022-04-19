100 多名学者表示支持古斯塔沃·佩特罗

候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的竞选活动继续进行，在上周增加了不同的角色，他已经发布了几项与此相关的公告。同样，一大批学者发表了一份特别声明，向参议员概述了总统的完美形象，在本声明中总结了与该国问题有关的方面以及为改善该国必须面对的挑战。

艺术家、记者、科学和文化专家加入了他们的想法，设计了一个最终应该被古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）接受的具体计划。100多名学者向这位参议员表达了他们的感情，参议员积极回应了这一呼吁，并保证他们将成为新国家进程的一部分，因为他们正在改变制度和生活本身。

对于这个奇特的信息，参议员佩特罗回应说：“感谢今天数十位艺术家、知识分子、文化和艺术工作者对他们的支持。它们将成为 “改变人生” 的基本组成部分。”。值得注意的是，这封信也是写给《历史契约》领导人的副总统公式弗朗西亚·马尔克斯的。

在这组学者确定的主要问题中，他们指出，在最佳执行2016年签署的《和平协议》方面存在重大挫折和无效，据他们称，该国各地的饥饿和贫困现象日益增加。

反过来，他们指出，由于种族、种族和经济原因，社会结构遭受了严重的破坏，这些原因影响了该国，并增加了政治环境。他们还强调，由于权力集中，腐败现象变得更加严重，认为腐败是公共部门的一种不健康的做法，不是轻微的做法，他们批评国家在自然保护方面的无所作为。

同时，他们解释了共和国新总统最终应具备的特征，重点是古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）；在这种情况下，他们保证新总统必须有广泛的政治生涯，而且他的政治生涯也是廉洁的，就像他一样因为宪法在国家立法机构中极为重要, 因此受到重视.

同样，也有时间指出环境的重要性，因为根据学者的说法，新总统必须与可持续发展政策相结合，此外，它还必须表明他对科学研究、文学和艺术的一贯承诺。一个重要的事实是，还敦促未来的总统致力于新闻自由，他的全部义务是实现和平。

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

Perfil del presidente en Colombia Twitter - @Petrogustavo

最后，签署人表示，在达成广泛共识并提出他们可以考虑的想法之后，他们设法确定该候选人将是古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro），因为由于他的经验和其他技能，他将能够领导该国，但是，这种观点也是遭到社交网络的几位用户的反驳。

学者们指出，哥伦比亚从自然和社会方面所拥有的组成部分，除其他外，可以促进导致该国可能成为重要国家的各个方面。应该指出的是，佩特罗和马尔克斯的竞选活动被各个政治和社会部门称为民粹主义者，因为他们强调他们的许多提议都沉浸在乌托邦之中。

所有这些政治举措都是在5月29日举行的总统选举的框架内进行的，该选举确定了202-2026年期间共和国的新总统。

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