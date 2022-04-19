墨西哥当局解散了与 DEA 合作的禁毒组织

墨西哥政府解散了一个致力于打击毒品贩运和有组织犯罪的团体，该组织与美国禁毒局（DEA）合作，并将由同一美国机构进行培训。

美国驻墨西哥大使馆的外交消息人士向《La Jornada》报纸证实，根据总统安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔领导的政府的通知，墨西哥当局解散了刚刚超过50名警官的团体。

尽管墨西哥当局拒绝就此事作证，但所咨询的消息人士保证，该精英组织的关闭已正式通知美国当局。

该小组是由 DEA 本身培训的一组特别调查单位（SIU）的一部分，尽管他们声称自己响应了地方政府的命令，但他们还是与之进行了广泛的合作。

据路透社就同一事咨询的消息人士透露，美国当局保证，该组织的解体 “是对双边安全合作的严重打击”。

EL grupo de élite habría colaborado en la detención de varios capos mexicanos (Foto: DEA)

该组织的成员将从知名警官中选出，被认为是有组织犯罪中的 “最佳” 警官之一，并将在相关行动中进行合作，例如 2016 年逮捕华金· 查波 ·古兹曼。

一位与路透社分享信息的DEA特工表示，尽管有关 SIU集团解体的消息一直传播到4月初，但该组织于去年被解散。

与@@ 缉毒局有联系的特别调查部门在全球约15个国家开展工作，这些国家与美国政府保持密切关系，美国政府利用资源打击毒品走私网络和监视毒枭。

与 DEA 有联系的墨西哥精英组织成立于 1997 年，是美国政府获取有关向邻国墨西哥贩运毒品信息的主要工具。

组成该小组的官员被带到弗吉尼亚州 Quantico 的 DEA 培训机构，在那里他们接受了测谎仪测试，以防止可能的腐败行为。

Autoridades estadounidenses aseguraron que la desaparición del grupo significará un aumento en la violencia en México (Foto: Especial)

尽管这个 SIU 小组已经解体，但另一个性质相同的团体将继续在共和国总检察长办公室（FGR）内运作，该机构是该国安全和公民保护部独立合作的机构，被终止的团体与之进行独立合作(SSC) 取决于。

美国药物管理局前国际业务负责人迈克·维吉尔说，墨西哥政府的决定 “将意味着更多的毒品流向美国，墨西哥将有更多的暴力行为。”

3月底，DEA报告说，海湾卡特尔领导人何塞·阿尔弗雷多·卡德纳斯·马丁内斯（JoséAlfred o Cardenas Mart ínez）在本月头几天被捕，这要归功于美国机构特工与墨西哥当局的密切合作。

恒指特工Shane Folden在宣布待决指控后说：“通过与我们的墨西哥专员和其他合作伙伴协调，对我们在德克萨斯州哈林根的办公室进行联合调查，我们得以收集到重要证据，这些证据对El Contador的案件起到了重要作用。”该机构报道说，代表德克萨斯州南区的美国检察官办公室针对奥齐尔·卡德纳斯·吉伦的侄子。”

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