“Las Bravas FC” 终于来到 HBO Max 了！它的发布日期已经知道

墨西哥乃至世界上最好的足球运动员罗伯托·卡萨斯（Roberto Casas）将面临最大的挑战：成为拉斯布拉瓦斯队冠军。(HBO Max)

HBO Max 透露，明年5月5日将在墨西哥的新产品 Las Bravas FC 平台上独家发布。 该系列由毛里西奥·奥赫曼，伊朗卡斯蒂略，安娜·瓦莱里娅·贝塞里尔和埃斯梅拉达·索托主演。在这个故事中，一支由女足球运动员组成的团队将竭尽全力实现自己的目标。

毛里西奥·奥赫曼（Mauricio Ochmann）扮演罗伯托·卡萨斯（Roberto Casas），他是欧洲有史以来最好的墨西哥足球运动员，由于受伤而失去了一切，因此被迫返回家乡。感觉被打败后，他很不情愿地成为了当地女子足球队拉斯布拉瓦斯足球俱乐部的教练，训练她们赢得首个冠军。

在他儿时的好朋友塞巴斯（毛里西奥·巴里恩托斯）的帮助下， 罗伯托将寻求实现难以想象的目标：将这群业余运动员转变为职业足球运动员，同时努力与他们的过去和解。 他会明白吗？

拉斯布拉瓦斯队将在运动场上面对强大的竞争对手。除此之外，他们还必须克服周围的个人逆境，同时他们必须面对彼此依赖而使他们陷入困境的刻板印象。他们是五个朋友，他们将竭尽全力实现自己的目标。

小说强调了团队合作的价值 ，其另一个主题是救赎，以表明实现这一目标的唯一方法不是逃避过去，而是勇敢地面对它并利用它来改善。就其本身而言，在拉斯布拉瓦斯足球俱乐部中，足球将作为一个比喻，讲述一个关于与根源团聚的有力故事。

新款 HBO Max Original MAX La@@ s Brav as 主演毛里西奥·奥赫曼、毛里西奥· 巴里恩托斯、安娜·希梅娜·维拉纽瓦、伊朗卡斯蒂略、胡安·卡洛斯·科伦坡以及凯拉·卡普托、安娜·瓦莱里娅·贝塞里尔、埃斯梅拉达·索托、保拉等才华横溢的年轻演员团队库隆、卡里亚姆·卡斯特罗、杰里·贝拉斯开兹、费尔南多·库奥特尔和阿里·阿尔巴兰。阿根廷人 Ariel Winograd 是这个故事的导演和节目主持人。

该系列是华纳媒体拉丁美洲和 The Mediapro Studio 的联合制作。发现梦想可以成真。千万不要错过！

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