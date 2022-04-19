凯伦·德乔（Karen Dejo）是安帕亚达约会两个男人, 但她声称自己是单身:“他们没什么意思”

4 月 13 日星期三，Magaly TV La Firm e 的摄像机在一家夜总会里抓住了这位前真人秀女孩 Karen Dejo看到亲吻一位名叫 Caesar Rey de Castro 的商人。但是，在15日星期五和16日星期六，这是与克里斯蒂安·布勒（Christian Buhler）录制的，几周前她与她有联系。

尽管模特离电视很远，但当她出演著名的 ampay 时，她再次成为媒体关注的焦点Magaly Medina。在4月18日发布的图像中，可以看出这位女演员和她的朋友们一起在巴兰科的一家夜总会里，然后与38岁的老人一起搬到了私人聚会上。

他们俩几次看起来都很亲切地拥抱和亲吻。然后，大约在早上 6 点 11 分，他把她送到家里。后来，他们在4月16日与克里斯蒂安·布勒的会晤中在查克拉卡约录制了Esto es Guer ra的前成员。

在材料中，你可以看到 Karen Dejo 下了所谓的 “madurito” 后来上车的同一辆车。据该节目的记者说，主持人和布勒一起度过了两天，于周六下午返回利马。

最后，在晚上的同一天，“Combate” 的前成员在一次小型会议上与塞萨尔·雷伊·德·卡斯特罗会面，然后出去散步。他在抚摸她的脸并在清晨亲吻她再见的同时借给她外套。

KAREN DEJO 声称自己是单身

所谓的 “Urracos” 正在寻找有影响力的人，向她咨询这些图像以及她将要采取的所谓 “双重黑动作”。凯伦·德乔（Karen Dejo）保证自己是单身，而且由于 Magaly TV La Firme 的缘故，她无法结束与克里斯蒂安·布勒的关系。

卡伦说 ：“我试图和一个人做点什么，但事情没有因为你而繁荣起来，” 记者询问了他们在查克拉卡约会面的情况。“这与它无关（他们被聚在一起），我们是朋友，最重要的是友谊。”

询问她的记者对她的回答提出了质疑，她毫不犹豫地告诉她，她有一段与商人塞萨尔·雷伊·德·卡斯特罗（CésarRey de Castro）接吻的视频。尽管有点紧张和惊讶，但凯伦·德乔（Karen Dejo）明确表示自己与某人没有外遇。“我没有和任何人在一起。（亲吻）没什么意义。我独自一人，我与任何人都没有任何关系。”

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