记者在圣玛尔塔发生交通事故后死亡

撒玛利亚记者拉奎尔·卡罗来纳州巴里奥斯·梅希亚（Raquel Carolina Barrios Mejía）在洛斯阿尔卡萨雷斯附近的城市发生交通事故后死亡。

事件发生在4月6日，当时这位年轻女子正骑着摩托车烧烤去住所，但在途中，她在圣玛尔塔第27街和28街之间的第18场比赛中被一辆面包车撞倒。

由于打击的严重程度，拉奎尔立即得到帮助并被送往巴伊亚诊所，在那里她得到了几次手术意图。

后来，由于与她的EPS达成协议，这名年轻女子被转介到Avidanti诊所，因为车辆的保险已经过期，她被转移了。在这个护理中心，他一直待在重症监护室，直到他去世的那一天。

这位社交传播者兼记者的头部受到了打击，尽管她接受了手术，但对她的大脑造成了严重影响。

巴里奥斯离她家很近，她的孩子和其他亲戚在那里等着她。显然，另一辆车的驾驶员没有注意到停车标志，猛烈撞击了运送这位年轻记者的摩托车。

就死者女孩的亲属而言，他们声称，撞到记者身上的面包车是由马蒂尔德·埃斯特·马斯特·里维拉（Matilde Ester Maestre Rivera）驾驶的，他在罗莎·科特斯（Rosa Cotes）任期内担任马格达莱纳政府文化办公室主任。

死者的母亲保证，她将向地区流动秘书处和圣玛尔塔大都会警察局提出申诉。

交通部一直在进行调查，以查明驾驶撞到受害者的车辆的人。

由于事故的具体情况，当局正在对这起事故进行调查。

在谢纳加市（马格达莱纳）的农村地区，有关于自称为Gaitanista自卫队（俗称海湾氏族）和塞拉利昂或洛斯帕琴卡的Conquistadora自卫队正在战斗的警告自圣周开始以来在领土上空继续犯下贩毒罪行.

他们在Barranquilla报纸《El Heraldo》上报道说，La Secreta村受影响最严重，两个贩毒集团之间的敌对行动加剧，结果有几个家庭放弃了家园，搬到了该镇的城市地区。邻近的佐纳巴纳内拉市，以及圣玛尔塔和巴兰基亚市。

同时，他们在卡拉科尔广播电台咨询了分析该国该地区冲突的人类学家勒伯·迪马斯（Lerber Dimas），他解释说，受影响的人不承认自己是流离失所者，因为他们自愿离开家园以防止发生任何事件。在犯罪结构之间的冲突中。

“他们没有报告，也不会报告。他们不明白这是被迫流离失所。对他们来说，这是严重的，但这并不意味着这是流离失所，因为没人告诉他们：-离开这个地区-，但是他们出于自己的自由意志离开了，因为他们看到了风险，这就是流离失所，即使他们以不同的方式解释它，犯罪也在发生”，他在卡拉科尔电台解释说。

他补充说，这两个从灭绝的AUC中脱颖而出的团体正在重组，这导致了哥伦比亚加勒比地区该地区的暴力浪潮。他说：“没有人告诉他们离开，但没有安全或安心的保证。”

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