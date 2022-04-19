何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰将在塔巴斯科开设巧克力工厂的新分支机构

CIUDAD DE MÉXICO, 03JULIO2018.- Andrés Manuel López Obrador, candidato ganador a las elecciones presidenciales por la coalición “Juntos Haremos Historia”, a la salida de su casa de campaña para su reunión en el salón de la Luz. FOTO: GALO CAÑAS /CUARTOSCURO.COM

何塞·拉蒙·洛佩斯·贝尔特兰（JoséRamónLópezBeltrán）和他的兄弟所拥有的巧克力店将随着在塔巴斯科州开设分店而发展。以墨西哥现任总统已故第一任妻子的名字命名的Chocolates Rocío在Instagram上宣布了这一消息：“我们几乎准备好在塔巴斯科州比亚埃尔莫萨的新店接待您！”，在此之前，他们透露该业务将扩张，并邀请他们的追随者猜测它的位置。

Chocolates Rocío inició operaciones en 2019, con una sucursal en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

这家巧克力公司于2019年开始运营，此前安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔上台后一年，他的儿子何塞·拉蒙宣布在父亲任期内将不担任任何公职。值得一提的是，洛佩兹·贝尔特兰（Lopez Beltran）在社交媒体上被问及使他能够维持奢侈生活方式的货币收入来源，他在德克萨斯州休斯敦有一套公寓，在科罗拉多州的阿斯彭等地进行家庭度假。

正如其网站上详细介绍的那样，该企业创造了 “高品质的巧克力，能够征服最苛刻的口味并与世界上最好的巧克力竞争”。在墨西哥城的一家车间进行小规模生产，在那里人工挑选可可豆，然后将其转化为低产量的机器。原材料来自一个家庭农场，在那里进行播种、收获、发酵和干燥，然后运往大都市地区。

El negocio de los hijos de López Obrador fue señalado por presuntamente haberse beneficiado del programa Sembrando Vida. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

到@@ 2021年底，洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）孩子的生意以可可的起源为标志，因为根据Aristegui Noticias的新闻调查，种植可可的农场受益于旨在减少农村贫困和环境的政府计划森布兰多·维达（Sembrando Vida）退化。AMLO在上午的一次新闻发布会上否认了这些指控，他在新闻发布会上保证财产是家庭遗产，反对他孩子的论点是错误的。

尽管受到批评，洛佩斯·贝尔特兰（LópezBeltrán）家族的企业家精神仍在增长。目前，它提供不同类型的巧克力棒，以及令人陶醉的碳酸饮料，这些饮料是在2019年底第一家商店开业几个月后添加到菜单中的。总的来说，尝试过这些产品的人对质量和口味的看法是好的，但是在位于República de Guatemala街的巧克力工厂工作的员工提供的服务方面，他们的意见却各不相同 CDMX历史中心。

El emprendimiento de López Beltrán ha recibido comentarios positivos por la calidad de sus productos, pero también ha sido señalado por la procedencia de los recursos que lo financian. Foto: Instagram/@chocolatesrocio

Google 的评论突出了可可的国籍，推荐了一些特定的产品，例如可可冰沙，并强调这是一个小而舒适的地方，员工可以在这里为消费者提供友好的待遇，并详细解释他们订购的每种巧克力和饮料的生产过程。但是，也有一些客户声称已经等了两个多小时才得到照顾，还有一些顾客认为有些美食巧克力店的报价更高，展示效果更高，价格更高。

在Twitter上，它受到了与其融资资金来源有关的批评。在最近的评论中，有些引人注目，例如：“巧克力罗西奥将载入历史，LitioMex已经有了合作伙伴”，指的是洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）寻求将锂国有化的采矿法，此前国会周日拒绝了电力改革。

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