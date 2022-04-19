Inpec 征用了会见胡安·费尔南多·佩特罗的腐败和准政治人士的牢房

围绕总统候选人古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）的 “社会宽恕” 争议继续引起人们的关注，甚至在拉皮科塔监狱内造成了问题。报纸《El Tiempo》获悉，4月18日星期一，Inpec即时反应司令部（CRI）对因准政治和腐败而被定罪和起诉的人进行了逐个单元的搜查。

早上 7 点，CRI 官员抵达监狱的 ERE South Pavilion 寻找违禁物品。前参议员伊万·莫雷诺，准政治的阿尔瓦罗·埃尔·戈多·加西亚和比亚维森西奥·弗朗西斯科·查帕罗前市长的牢房被征用；三人与历史契约有抱负者的兄弟胡安·费尔南多·佩特罗会面。

据媒体报道，他们还审查了前国会议员曼努埃尔·安东尼奥·卡雷比拉和前国家麻醉品局局长卡洛斯·阿尔博诺兹的拘留场所。

重要的是要记住，彼得罗·乌雷戈（Petro Urrego）的未成年人于4月8日在监狱中接受正义与和平教会间委员会（CIJP）的预定访问，他长期以来一直是该委员会的一部分。总统候选人当时解释说，他兄弟在拉皮科塔的存在与他的竞选活动无关。

在上下文中：古斯塔沃·佩特罗澄清说，他没有派兄弟去和伊万·莫雷诺谈话

CIJP 发表的声明支持了这一立场。在这方面，委员会保证，Petro和辩护人Danilo Rueda进入ERE 2庭院的目的是参与与该国不同行为者的和解和对话进程，以建立不再重犯的保障。

INPEC联盟的立场

监狱工作人员联盟（UTP）通过新闻稿拒绝了胡安·费尔南多·佩特罗访问拉皮科塔的媒体情况。工会说：“我们断然拒绝这样一个事实，即政治运动已列入议程，将我们的机构变成真人秀。”

UTP 指出，由于争议，进入监狱的访客的完整性受到威胁。他们在文件中说：“每天都有人物进入监狱，为该系统数十年来遭受的严重监狱危机带来可能的解决方案。”反过来，他们呼吁司法部长威尔逊·鲁伊斯和国家监狱研究所总干事铁托·耶西德·卡斯特拉诺斯上校不要让监狱成为 “当下的政治肥皂剧”。

该文件还向费德里科·古铁雷斯（FedericoGutiérrez）和塞尔吉奥·法哈多（Sergio Fajardo）等其他总统候选人传达了一个信息：“他们提议清算寻求对16,000名行政官员以及国家监护和监视团进行劳工屠杀的实体。”反过来，UTP表示，渴望到达Casa deNariño的鲁道夫·埃尔南德斯（RodolfoHernández）“不会使我们脱离土匪和罪犯，尽管我们维持了不合时宜，模棱两可，违宪的制度，暴政和放弃国家的产物。”

该声明再次表达了工会在即将举行的选举中对古斯塔沃·佩特罗的支持，因为他的政府计划 “提议人性化和加强制度” 以及 “真正的社会化”。该工会回顾说，监狱探视者受人身保护数据法的保护。此外，“如果没有法院命令，就无法跟进这些人。”

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