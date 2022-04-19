“我像任何哥伦比亚人一样应得的，因为我还不是一个有钱的女人”：弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）提到了团结收入补助金

Colombian vice-presidential candidate Francia Marquez attends the registration of her candidacy at the National Registry of Civil Status in Bogota, Colombia, March 25, 2022. REUTERS/Mariano Vimos NO RESALES. NO ARCHIVES.

历史条约的副总统候选人弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）承认，她确实从团结入境计划中获得了报酬，并确认她应该像任何哥伦比亚人一样应得的。

此外，法国表示，完成他的学业花了十年时间：“为了在大学学习，我忍受了饥饿，我花了一点时间，因为我不得不支付一个学期的费用，然后停止另一个学期来储蓄和收款。我花了十年时间才完成。”

根据马尔克斯（Márquez）的说法，她在2019年失业时获得了计划补贴，第二年由于她没有申请而分娩的原因。

同样，法国说：“当我看到我的账户里有 40 万美元时，我以为我所做的一些工作已经得到了报酬，后来我收到农业银行的消息说他们已经拨款 16 万美元，但我没有要求这样做。她说，2019年我没有薪水，我回家了，像许多哥伦比亚人一样，我失业了。”

就其本身而言，S ocial Prosperidad 在一份声明中澄清说：“到目前为止，马尔克斯夫人的住所已收到与该计划草案相对应的25笔付款：直到2021年12月，每月23美元，为16万美元；今年每两个月收取380,000美元。这相当于4,060,000美元，已存入为其注册的账户。”

弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）向她的社交网络上传了一段视频，表明她对哥伦比亚的承诺，如果最终抵达纳里尼奥之家，将不征用公民的财产。

周二，古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Pet ro）和他的副总统公式马尔克斯决定向该国展示他们的意图，并结束政治对手最大的批评之一，即佩特罗作为左翼领导人将对哥伦比亚人没收财产。

有鉴于此，两人决定做出经过公证的书面承诺，让那些认为在佩特罗成为总统的情况下存在这种可能性的公民放心。

在视频中，你可以听到发给法国的文件，在说出她的全名之后，她继续说：“作为所有哥伦比亚人的副总统，我承诺在宣誓的严肃下，根据法律，在对宪法和法律的深切尊重下，我不会没收他们的财富和财产业主，我不会征用，不，我要没收任何东西或任何人。”

“在公证人17之前，我们签署了一份文件，在该文件中，我们向哥伦比亚承诺不会征用任何人”，该政策在Twitter帖子中发布。

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