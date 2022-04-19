毒贩海罗·阿尔贝托·比尔斯·莫利纳将第二次被引渡到美国

哥伦比亚司法系统将Jairo Alberto Builes Molina因与贩毒有关的罪行第二次引渡到美国。自 1995 年以来，他的名字出现在对向北美运送毒品、巴拿马贿赂法官的案件、逮捕和引渡请求的司法调查中。

这个别名 Condorito 首次被捕是在 2002 年 7 月记录的。他被捕发生在 “抛弃行动” 期间，国家警察、缉毒局、美国海关和哥伦比亚总检察长办公室的单位参加了这次行动。

当时，他被指定为一个国际贩毒者网络的负责人，并应该国司法部门的请求，因为他对拥有、进口和分发可卡因和海洛因的协同犯罪负有责任。

在最高法院2003年第56118号刑事上诉分庭的判决中，报告员Eider Patiño法官认为，引渡他的所有法律要求都已得到满足。2003 年 12 月 19 日，DIJIN 在埃尔多拉多机场将其移交给了 DEA 特工。

您可能会感兴趣：最高法院否认了两项寻求暂停引渡别名Otoniel姐姐的法律诉讼

显然，这名男子在北美国家服刑，本来会返回哥伦比亚继续犯罪。在对海湾氏族的调查中，他于2019年在麦德林的劳雷莱斯街区接受训练时被高拉情报部门的成员重新抓获。

据当局称：“他是负责协调安蒂奥基亚省首府犯罪集团以便将毒品运往国外的人。”从那时起，哥伦比亚当局就拥有别名 Condorito。

但是在 4 月 19 日星期二下午，最高法院大法官米里亚姆·阿维拉批准了对比尔斯·莫利纳的新引渡。法院说：“起诉书中指控Jairo Alberto Builes Molina对贩毒的惩罚和犯罪的音乐会本质上不是政治性的，而是常见的，国际请愿所依据的事件大约发生在2017年1月至2019年1月之间。”决定。

您可能会感兴趣：洛斯孔塔多雷斯的最高领导人之一Alias Camilo 40 将被引渡

根据美国的调查，据称别名Condorito与来自巴拿马和危地马拉的毒贩结盟，通过快艇和陆路运往美国的数公斤可卡因。

美国当局的指控写道：“合法截获的通讯显示，Builes Molina 和几名同伙曾计划进行将离开巴拿马前往哥伦比亚的行动，到达哥伦比亚后将收集数量不详的可卡因。”移交给最高法院。

正如《周刊》（Semana）杂志所透露的那样，孔多里托（Condorito）的辩护保证说，当局将他的委托人误认为是同名人物，并强调 “他永远不会与这个犯罪团伙有联系，更不用说与贩毒有联系。”

最后，最高法院强调，现在的引渡程序 "必须以有义务送交该国法院结束诉讼的判决书或裁决副本为条件，因为被告受到指控"。

Jairo Alberto Builes Molina因涉及 “国际分发可卡因和为非法进口目的协调分发受管制物质” 有关的罪行而被要求引渡。

继续阅读：

哥伦比亚有 5,000 多个家庭受到降雨的影响