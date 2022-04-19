结束检察官办公室和改革检察官办公室：塞尔吉奥·法哈多关于打击腐败的提议

塞尔吉奥·法哈多在总统竞选期间的主要支柱之一是打击腐败。Centro Esperanza联盟的候选人曾多次表示，在该国政治方面，客户主义是主要问题之一，因此，他们将寻求以 “不同而自由的方式” 到达Casa de Nariño。

在这个关头，法哈多是批评古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）在公证人面前签署文件的申请人之一，他在该文件中承诺不要征用哥伦比亚人的土地。他还抨击了哥伦比亚队候选人费德里科·古铁雷斯，他在这个监狱中心郊区举行了新闻发布会 提到 “社会赦免” 一词及其关于腐败的提案.

“这是竞选活动中最荒谬的日子之一。“Fico” 去站在拉皮科塔监狱前，在媒体上宣布了这一消息。正如你所想的那样，佩特罗必须去公证处签字才能说他不会没收。太可悲了，” 法哈多对舆论说。

在过去的几个小时中，Centro Esperanza联盟的候选人透露，如果在 8月8日的总统选举中被强加，司法改革将提交共和国国会。它将有四个中心点，并将寻求解决该国的腐败问题。

1.最高法院将根据一份名单选出国家总检察长，该名单将是该国合格最高的法学院举办的优异竞赛中排名前三的结果。安蒂奥基亚省前州长说：“申请人必须是刑法专家。”

2。根据新自由主义前总统候选人胡安·曼努埃尔·加兰（Juan Manuel Galán）的假设，法哈多提议有必要取消国家总检察长办公室：“公共部的职能将由监察员办公室和监察员办公室承担。由国家总检察长办公室的一个专门单位进行纪律控制”。

3.另一个相关部分是，共和国总审计长将由国务委员会从 “在全国最受好评的法学院举办的优异成绩竞赛中得分最高的三名” 名单中选出。

4.最后，麦德林市长说，有必要取消领土主计长。根据他的提议，各省和市的财政控制 “应由共和国总审计长办公室负责”。

“没有独立的监管机构，就没有真正的反腐败斗争。腐败渗透到对该国的透明度和保障至关重要的实体中。他说，必须有一个真正独立、公正和透明的司法和监督机构。”

法哈多估计，通过其中一些措施，国家可以节省约 25亿比索。这些资源可以分配给与你的广告系列相关的其他领域，例如教育。

目前，希望中心的候选人将继续为第一轮总统选举争取各政治派别的支持。目的是扭转迄今为止调查中显示的趋势。

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