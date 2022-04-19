面对威胁和诽谤，Debanhi Escobar的朋友将依法行事：“我没参加那个聚会”

德班尼·埃斯科巴（Debanhi Escobar）失踪的案件震惊了新莱昂州和整个国家，事件的发生方式以及这位18岁朋友的陈述中的矛盾之处。自从她最后一次露面以来已有十多天了，她的一位朋友要求停止对她的威胁，以及她被指控的仇恨和诽谤信息。

Yatziri Briones 通过 Facebook 帖子报道说，尽管与这位年轻女子有着友好的联系，但他们之间的巧合已经不多了，甚至连她都没有参加据称Debanhi被一群朋友抛弃的聚会。他还附上了他从认真关注此案的人那里收到的威胁的屏幕截图。

“Debanhi是我的朋友，但是，我不再同意她的看法，更不用说参加那个聚会了。我的名字被误认为是参加那个聚会的朋友之一，因此，在过去的几天里，我不断受到攻击。像其他人一样，我希望它能尽快出现，” Yatiziri Briones 在他的 Facebook 帐户上发布了信息。

La amiga de Debanhi informó que tomará acciones legales en contra de quien siga atacándola y difamándola (Foto: Facebook / Yatziri Briones)

面对不断的袭击，Yatziri Briones分享说，她担心自己的正直，在这方面，她将对诽谤和骚扰采取法律行动，因为她认为自己在不知道真相的情况下遭到攻击是不公平的。

同样，他邀请任何关注 Debanhi失踪案的人在判断和分享虚假信息之前先告知自己，因为他们不知道它们可能造成的伤害。

自失踪之日起，Debanhi Escobar的Instagram帐户一直由亲戚管理，以传播调查进展情况，并呼吁新的搜索天并要求传播。关于Yatziri Briones的声明，家人证实她不在最后一次见到Debanhi的聚会上，因此他们要求停止骚扰她。

Familiares de Debanhi Escobar pidieron parar los ataques en contra de la joven Yatziri Briones (Foto: Captura de pantalla Facebook)

4 月 8 日星期五，Debanhi Escobar 和她的三个人一起出去参加在新莱昂州埃斯科贝多市努埃瓦卡斯蒂利亚附近的一个聚会上玩得开心朋友：Ivonne、Alejandra 和 Jessari。根据声明，苏珊娜在4月9日凌晨独自离开了这个地方，因为她的朋友们早些时候离开了这个地方。此后，她被宣布下落不明，因此立即开始寻找这名 18 岁女孩。

她失踪六天后，即4月16日，据透露，由于家人和朋友的怀疑，陪同苏珊娜的朋友的陈述受到质疑，因为这些年轻妇女改变了她们在开庭之初所作的陈述。查询。

女孩的表弟安德里亚·埃斯科巴（Andrea Escobar）破坏了伊冯娜，亚历杭德拉和杰萨里的叙述，他们一开始声称他们打算对德班尼开个玩笑，在参加聚会的第五届聚会上抛弃了她。然而，不久之后，故事发生了变化，因为年轻女性声称 Debanhi 表现得很激进，所以她们在会议开始前就离开了。他们派了一名司机，但由于某些原因（尚未澄清），他最终让她一个人呆在路上。

Familiares y autoridades buscan a la joven de 18 años Debanhi Susana, desaparecida en Nuevo León (Foto: Comisión Local de Búsqueda de Personas )

新莱昂州总检察长办公室（FGE）正在继续进行相关调查，以确定Debanhi Escobar的下落，但是，此案引起了检察官的极大愤慨该国@@ 公民，因此社交网络上的用户搜索了这位年轻女子朋友的帐户，以殴打他们并指责他们是因为她失踪了

值得一提的是, Debanhi的朋友再次受害, 扭曲了他们失踪的真正问题, 其前提是每天和在不同情况下,墨西哥的妇女继续消失。虽然朋友之间的悲伤对于保持安全很重要，但女人应该能够独自走在街上，而不必担心失踪或根本无法返回家园。

Debanhi Escobar仍然失踪，但是她的家人和朋友找到她的希望仍然完好无损，更是如此，因为通往新拉雷多的道路的视频显示，这位年轻女子向一家名为 Alcosa 的货运公司寻求帮助，这是她进入的地方她自己的脚，但她从来没有被抓到出来。当局将把调查重点放在该地点，因为这是她最后一次见到的地方。

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