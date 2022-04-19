咖喱酱，也可以在家准备的经典咖喱酱

咖喱酱完善了亚洲美食，并为食物提供了适量的香料。它不一定总是在商店购买，但也可以在家中准备。然后，辣椒的选择将决定辣味和香气的程度。

在超市里也可以毫不费力地找到这种经典泰国菜的食材。根据德国联邦营养中心（bzFE）的说法，该食谱需要辣椒，小茴香或香菜，青葱，大蒜，雪松和生姜。

根据 bzFE 的估计，它轻轻烘烤并用研钵压碎，形成一种浓稠的奶油，可以保存约一周。

谁敢挠自己的味蕾，都应该使用泰国青辣椒。除了青葱、大蒜、罗勒和泰国生姜外，还生产出浓郁的绿咖喱酱（Kaeng Khiao Wan）。

同时，更柔软的是红咖喱酱（Kaeng Phet），它是用红辣椒制成的，通常含有香菜和雪松。

就其本身而言，黄咖喱酱（Kaeng Kari）非常适合所有对辣味敏感但又不想放弃亚洲美食的人。

典型的风味是通过干红辣椒和姜黄获得的，它们为意大利面以及肉桂，丁香和肉豆蔻增添了色彩。



dpa