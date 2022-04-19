冠状病毒：巴拉圭宣布，进入该国的旅行者将不再需要疫苗接种证书

巴拉圭周二宣布，疫苗接种证书将不是入境旅客的强制性要求，因为他们将能够在出行前48小时内提交冠状病毒检测阴性。

巴拉圭移民局局长安赫莱斯·阿里奥拉（Ángeles Arriola）证实了这一点，他告诉纪念广播电台，这种情况 “放松” 了。

根据Migrations负责人的说法，疫苗接种测试 “在要求之内”，但不再是强制性的。他解释@@ 说：“那些没有明确接种疫苗或剂量不完整的人，在48小时前进行PCR（实践），可以进入该国。”

他还指出，这一要求过去是 “排他性的，不是今天”，并解释说，该决定涉及 “全世界正在发生的事情”。

公共卫生和社会福利部周二发布了有关进入该国的健康要求的最新信息，根据该规定，没有疫苗接种证明的12岁以上的旅行者必须提交covid测试，结果为阴性。

该文件是在行政部门因自2020年3月起生效的大流行而废除卫生紧急情况声明的第二天发布的，该声明终止了强制使用口罩。

这些新措施是在该国因covid-19感染和死亡人数仍在下降的时候才知道的。

Paraguay levantó la emergencia sanitaria (EFE/ Carlos Ortega) EFE

去年4月3日至9日，巴拉圭记录了5例死亡和236例冠状病毒感染。卫生和社会福利部在其关于流行病学第14周的疫情演变的报告中在Twitter上对此进行了报道。

该报告估计，迄今为止，该国累计感染人数为648,682人，死亡人数为18,786人。

他还解释说，在此期间，有 19人因该病毒住院，其中6人住进了重症监护室。

卫生紧急情况的解除结束了强制使用口罩的做法，这是由于阳性病例和死于该病毒的人数减少。

这样，商店，私人场所，饭店，学校，大学以及社交，体育和宗教活动等都不需要口罩。

卫生部澄清说，它将维持 “在特定情况下预防性地” 佩戴口罩的建议。

卫生监测总干事吉列尔莫·塞奎拉（Guillermo Sequera）解释说，在公共和私人卫生服务机构，疗养院和有呼吸道症状的人中，将要求口罩的 “必要用途”。

这位官员补充说，“强烈建议” 在公共交通工具以及通风不良和拥挤的封闭空间中穿这件衣服。

但是，民政内阁主任@@ 埃尔南·哈特曼（HernánHuttemann）澄清说，为减轻疫情的影响而批准的宣布经济紧急状态的法律将一直有效到明年6月。

（来自 EFE 的信息）

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