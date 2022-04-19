面对总统选举，关于 Petro “社会宽恕” 的争议损害了他的形象

Foto de archivo. El candidato a la Presidencia de Colombia del Partido Colombia Hunana, Gustavo Petro, asiste al registro de su candidatura en la Registraduría Nacional en Bogotá, Colombia, 20 de enero, 2022. REUTERS/Luisa González

关于胡安·费尔南多·佩特罗（Juan Fernando Petro）应该国几名囚犯的要求访问正义与和平教会间委员会与他们交谈的争议，以及对社会赦免的澄清，似乎设法削弱了总统候选人的形象。历史条约共和国, 古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）,.

尽管该候选人发布了一段视频，澄清了社交网络上出现的关于在其政府计划中因腐败而被定罪的囚犯大规模外流的谣言，但这场争议仍在给他造成损失。

国家咨询中心为CM＆News节目对波哥大，麦德林，卡利，巴兰基亚和布卡拉曼加的211名公民进行的关于争议后候选人看法的调查显示，一半的受访者表示，古斯塔沃在媒体的轰动之后，Petro的形象恶化了。

48％的受访者表示，候选人的负面形象有所增加；21％的受访者表示情况有所改善，31％的受访者表示他们对这个问题一无所知。

负面形象增幅最大的城市是麦德林（52％），布卡拉曼加（59％）和波哥大（49％）。当受访者被问及 Petro 的争议是否导致他们改变投票意向时，63％ 的人表示不，但 19％ 的受访者表示他们确实决定选择另一种选择。民意调查显示，布卡拉曼加、巴兰基亚和卡利是变化最多的城市。

但是在波哥大和麦德林，大多数人回应说，他们的投票将与丑闻发生前的决定保持不变。

考虑到他在社交网络上收到的评论以及本集留下的疑问（这将是自竞选开始以来他必须面对的最强烈的问题），古斯塔沃·佩特罗（Gustavo Petro）和他的副总统公式弗朗西亚·马尔克斯（Francia Márquez）与Noticias Caracol进行了交谈，并澄清了一些观点。

“在我看来，讨论的是和平的P。我兄弟的访问是在教会间委员会中间进行的，该委员会是由德国天主教会、挪威福音派教会和大赦国际资助的组织。之所以引起争议，是因为有人将这次访问混淆了（...），他们将其转变为媒体使用的一句话，在选票折扣中，只是因为访问的人是我的兄弟，” 哥伦比亚报纸的PactHistórico候选人指出。

他还澄清说，“他们从未向任何人提供减刑”，但他们在恢复性司法计划中曾说过：“恢复和赔偿受害者。这是我一直在为之奋斗的问题，阿尔瓦罗·乌里韦·贝莱斯（Alvaro Uribe Vélez）将正义与和平法纳入国会的辩论，他确实赦免了武装毒品贩运。”

就高加索领导人而言，她保证，这些信息被操纵以损害竞选活动，囚犯们证明了这一点，他们否认了对可能与《历史公约》结盟的指控。

“事实是，那次会议上提出的提议从未提出。”他补充说，腐败的人不应该得到社会的宽恕，因为 “腐败使生命付出代价，由于腐败，这个国家的孩子死于饥饿，这要归功于我自己社区的腐败，没有饮用水，由于腐败，许多年轻人没有权利保障。根据主计长办公室的数据，腐败每年需要花费500亿比索。”

总统候选人在结束讲话时指出，腐败问题在于社会结构本身：“看看哥伦比亚发生了什么，他们把宽恕这个词妖魔化了。当我们谈论社会宽恕时，我们谈论社会和解，任何想谈论和平的人都必须谈论社会和解。记者们把这个概念简化为腐败，而不是腐败的本质，那就是最终解决与哥伦比亚的暴力问题。”

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