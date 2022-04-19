中国和俄罗斯给威权主义带来了更糟糕的名声

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

过去十年对专制政权来说似乎是好事，对民主政权来说似乎很困难 。网络工具、无人机、面部识别技术和社交媒体似乎使极权主义者的效率更高，民主更加无法治理。

西方失去了自信心，俄罗斯和中国领导人都对其进行了磨擦，使这些混乱的民主制度看起来像是一支枯竭的力量。

然后发生了完全出乎意料的事情： 俄罗斯和中国超越了 。

弗拉基米尔·普京入侵乌克兰，令他惊讶的是，他邀请与北约和西方进行间接战争。中国坚持认为，它足够聪明，有自己的本地解决方案来应对疫情，这使数百万中国人得不到保护或得不到保护，事实上，它引发了与大自然母亲传染性最强的病毒之一：SARS-CoV-2 的 Omicron 突变的战争。这导致中国关闭了整个上海和其他 44 个城市的部分地区，约有 3.7 亿人口。

简而言之，莫斯科和北京突然之间都在与比他们预期的强大和残酷得多的力量和系统作战。 这些战斗正在向全世界及其自己的人民暴露出他们自己制度的弱点 。如此之多，以至于世界现在不得不担心两国的不稳定。

害怕。

俄罗斯是世界小麦、化肥、石油和天然气的主要供应国。中国是成千上万个全球制造业供应链的起源地或关键环节。如果俄罗斯被排除在外，中国长时间被封锁，地球的每个角落都将受到影响。而且这不再是远景了。

让我们从普京开始。他睡着了，以为由于他的军队在叙利亚、格鲁吉亚、克里米亚和车臣镇压了一群破烂的军事对手，它很快就会吞噬一个拥有 4400 万人口的国家 —— 乌克兰 —— 这个国家在过去十年中一直在努力加入西方，受到北约的默许武装和训练。

到目前为止，这对俄罗斯来说是一场军事和经济崩溃 。但同样重要的是，它显示了普京的 “体系” 在多大程度上基于向上撒谎-每个人都告诉上级他们想听什么，一直到普京-以及钻探、开采俄罗斯的自然资源、致富少数俄罗斯人，而不是释放国家的人力资源并赋予大多数人权力.

普京的俄罗斯基本上是基于石油、谎言和腐败，这不是一个有弹性的体系。

这可以从战争前夕看出来，当时普京主持了一次由其高级国家安全顾问参加的全国电视转播会议，俄罗斯对外情报局局长谢尔盖·纳里什金似乎对普京的谎言感到困惑。

普京表示，应该允许乌克兰东部的顿涅茨克和卢甘斯克省成为独立国家，然后请这些顾问证实这一点。但纳里什金似乎认为普京想被告知这两个省应该被俄罗斯吞并。尽管纳里什金结巴巴地回答了错误的答案，但普京毫不讽刺地两次脱口而出 “直接说话”，好像在普京的俄罗斯已经有可能做到这一点。直到纳里什金给普京撒了他显然想让他告诉他的谎言之后，他才对他咆哮：“你现在可以坐下来了。”

一旦战争开始出错，有多少看到这种羞辱的俄罗斯军人愿意告诉普京关于乌克兰的真相？当俄罗斯军队在格鲁吉亚、叙利亚、克里米亚和车臣面对敌人时，俄罗斯可以不分青红皂白地轰炸以摆脱任何麻烦。但是，如今，普京的军队在北约一些最优秀的精密和训练武器的支持下，发现自己正在与积极进取的乌克兰军队及其国内军火工业展开战争，这种腐烂确实开始显现出来。俄罗斯坦克和后勤部队在乌克兰西部变成了多个燃烧的垃圾场。

据报道，为了让俄罗斯黑海舰队的指挥舰莫斯科导弹巡洋舰受到两枚乌克兰制造的名为海王星的反舰巡航导弹的破坏，俄罗斯海军必须多么无能为力，以至于上周，莫斯科沉入乌克兰附近的海中，这是40年来海军舰艇在战斗中损失最大的一次。

负责协调运载64枚 S-300F Rif 防空导弹的舰队所有防空系统的俄罗斯旗舰遭到敌方反舰导弹的袭击，这一事实必须是 攻击的探测和响应系统一系列故障的结果。 。

此外，海王星导弹不一定是 “舰船杀手”。它们更有可能被设计为 “任务杀手”-禁用莫斯科等先进驱逐舰的雷达和电子设备-而不是专门击沉它们。

因此，我很遗憾这位指挥官不得不告诉普京，有传言说俄罗斯在黑海最坏、最可怕的军舰是他最喜欢的军舰首次被战争中发射的乌克兰导弹击沉 。

中国是一个比俄罗斯严肃得多的国家：它不是建立在石油、谎言和腐败的基础上（尽管后者很多），而是建立在人民的辛勤工作和制造才能的基础上，中国共产党自上而下地领导着铁拳，但渴望从中学习国外。至少，过去渴望学习，但最近不太想学习。

中国的经济成功及其产生的自豪感似乎使中国领导人感到麻木，以为他们基本上可以单独采取行动应对疫情。通过生产自己的疫苗，而不是从西方进口更好的疫苗，并重复使用其高效的监视和专制控制系统来阻止旅行、进行大规模检测和隔离出现 COVID-19 的任何个人或社区，中国选择了“Covid 零” 的政策。 如果它设法以更少的死亡人数和更加开放的经济来克服疫情，那将是向世界表明中国共产主义优于美国民主的另一个信号，这是一个好兆头 。

但是，北京在嘲笑西方的同时，在为自己的长者接种疫苗方面却非常疏忽 。当中国能够通过严格的人口控制来减缓以前冠状病毒变种的传播时，这并不重要。但 现在确实很重要，因为中国国药控股和Sinovac疫苗对抗Omicron的效果似乎不如西方制造的mRNA疫苗 那么有效，尽管它们在减少住院和死亡方面仍然有效。《金融时报》最近援引《金融时报》的一项研究报道，如今，在中国，有超过1.3亿 “60岁以上的人没有接种疫苗或接种的剂量少于三剂”，这使他们 “更有可能出现严重的Covid症状或如果感染该病毒而死亡”。香港大学。

这导致北京选择完全关闭上海，上海的管理非常糟糕，据报道居民不得不为食物而挣扎。

来自美国的公共卫生和预防医学专家 David L. Katz 博士最初在本文中撰写了关于C ovid 管理的第一篇最具千里眼的客座文章之一。他向我解释说，中国采取那种严厉的封锁政策存在问题坚持认为，你要确保你的人群几乎没有产生本地免疫力，因为他们已经感染了病毒并在病毒中幸存下来。因此，卡茨说， 如果病毒像奥米克龙那样在全球范围内发生变异，而你 “疫苗效果不佳，人群中几乎没有天然免疫力，数百万老年人没有接种疫苗，那么你的处境很糟糕，没有简单的出路。”

你无法欺骗或进行宣传来抵御大自然；这是无情的 。

这个故事的寓意是什么？高度胁迫的专制制度是信息不足的系统，因此它们往往比你想象的更盲目地领导。而且，即使真相泄露出来，或者以更强大的敌人或大自然母亲的形式出现的现实对他们的脸部造成如此沉重的打击以至于无法忽视，他们的领导人仍然难以改变方向，因为他们声称自己是终身总统的基础是他们对绝对可靠的主张。这就是为什么俄罗斯和中国现在正在战斗。

我非常关心我们自己的民主制度。但是，只要我们能够驱逐无能的领导人，维持揭露系统性谎言和挑战审查制度的信息生态系统，我们就可以在瞬息万变的时代进行调整，而这正是当今一个国家可以拥有的最重要的竞争优势。

(C)《纽约时报》。-

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