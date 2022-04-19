在线购买选票以及参加 FilBO 2022 的其他建议

经过两年的虚拟化发展，阅读公众将返回Corferias和该市的其他文化中心，亲自体验2022年波哥大国际书展。两年内发生了很大变化，重要的是要为安全地度过这个文化假期做好准备。

这将是新冠肺炎疫情期间的第一个 FilBO。该病毒于2020年3月登陆哥伦比亚时，对生命构成了严重威胁。因此，当年的版本在开业几天后就不得不取消面对面的活动，几乎在几个月后才提出。

得益于生物安全措施和大规模疫苗接种，读者、作者和出版商之间的安全团聚现在是可能的。游乐场的空间通风良好，并有清洁和消毒规程。

访客只需遵循一些简单的规则即可进入：正确佩戴口罩（遮住鼻子和嘴巴），与个人圈子以外的人保持社交距离，尊重容量，并携带身份证件和至少两剂疫苗接种证书。它提供卡片纸卡或数字卡，所有12岁以上的游客都必须使用。

除了这些规则之外，还有一些建议可能对访客有用：请访问 https://feriadellibro.com/ 提前查看您想参加的活动，并通过数字渠道购买门票，以免出现以下情况排队并确保你的进入。

FilBO的动态中有些事情没有改变，值得记住它们，以使这次访问更加舒适。首先是不要带宠物或食物：在展览场内，您会发现各种口味的小吃，食物和饮料。

另一方面，值得携带一些现金：尽管一些参展商和餐馆有数据电话或通过数字钱包（例如Nequi或Daviplata）付款，但现金对于您从没有这些媒体的小型FiLBO参展商那里购买很有用。如果您提前提取资金，则可以节省线路。

露天市场很大，很忙。考虑穿舒适的鞋子，不要携带不需要或不想丢失的物品-您可以在办理登机手续时使用包裹服务。此外，值得与您的同伴聚会，特别是如果您要带孩子一起去。

如果绝对需要携带电子设备，例如计算机或照相机，则在展览场的入口处将设有登记点。为了安全起见，花点时间记录这些贵重物品是值得的。

如果您的日程安排允许，请考虑在工作日参观博览会。每天都有活动，你会发现更少的人群。

Infobae Colombia 将向您介绍每天的 FilBO 议程摘要，这样您在参加的日子里就不会错过任何您感兴趣的活动。但是，您可以提前计划行程。

在FilBO网站的议程部分，您可以通过围绕文学，编辑和创作组织的数百场活动来计划每一天。您只需要找到您感兴趣的活动，然后单击 “添加到我的议程” 即可。

选择您感兴趣的活动后，点击 “下载我的日程安排”，您的行程将按日期、时间和地点进行组织。

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