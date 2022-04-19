英国政客、“自由主义者俱乐部” 和强奸案审判：取代 “布里奇顿” 的系列《丑闻剖析》

根据萨拉·沃恩的热门小说，《丑闻剖析》由《纸牌屋》的节目主持人梅丽莎·詹姆斯·吉布森制作。(Netflix)

据《电视指南》报道，在4月15日首映仅三天后，新的英国限量系列《丑闻剖析》就取代了《布里奇顿》的第二季，进入了全球前十名的第一名。几个小时后，当平台更新其排名数据时，将知道莎拉·沃恩的畅销书改编成西耶娜·米勒，鲁珀特朋友和米歇尔·多克里主演的畅销书所实现的观看时间（必须超过1.1575亿次Shonda R himes 时期的戏剧）。

自普罗富莫案以来，结合性与政治的丑闻在英国受到了公众的强烈对待，最近的一次是国会议员指控一名未成年人对未成年人进行性侵犯，因强奸另一名未成年人而被判两年徒刑，以及因过度性行为而住院除了安德鲁王子的案子之外，还有第三方，他做出了不接受审判的经济安排弗吉尼亚·罗伯茨在未成年时受到虐待，由杰弗里·爱泼斯坦和吉斯莱恩·麦克斯韦管理。

沃恩多年来报道的这种司法程序拼贴画讲述了英国政府大臣兼首相（杰弗里·斯特雷特菲尔德）的密友詹姆斯·怀特豪斯（朋友）幸福地嫁给了索菲（米勒）的故事，他与索菲（米勒）育有两个孩子教导说：“白宫总是！他们赢了！”，正如他重复的那样。但是，当一家报纸透露他与议会助手奥利维亚·利顿（Naomi Scott）有五个月的恋情时，他的特权生活开始瓦解。

索菲为他辩护，坚信自己孩子的父亲是个好人，直到奥利维亚（Olivia）谴责詹姆斯的强奸罪并开始审判。检察官凯特·伍德克罗夫特（Dockery）随后进入现场，由于某种原因，他甚至没有对部长在审判期间被迫离职的权力展示眨眼。

控方和辩方论点的发展将打开索菲的定罪漏洞，由前纸牌屋节目主持人梅丽莎·詹姆斯·吉布森（Melisa James Gibson）制作并由大卫 ·E· 凯利（Big Little Lies，Ally McBeal）撰写的系列节目是从她的眼中讲述的。

通过倒叙，《丑闻剖析》讲述了詹姆斯和索菲在牛津大学读书时是如何相遇的。在那里，议员和总理之间的友谊也诞生了，他们都是专属的自由主义者俱乐部的成员，他们是一群富有的年轻人，他们致力于名人聚会，破坏餐馆的和平，并且-正如审判中所看到的那样-犯下了一些罪行。

剧情将过去和现在编织在一起，而恐惧和疑虑则在索菲的脑海中增长。这六集微妙之处-尽管不如迈克尔·科尔（Michaela Coel）的《我可能毁了你》那样微妙- 讲述了同意的含义性别; 在激烈的时刻, 检察官命令陪审团评估奥利维亚是否同意她，或者詹姆斯是否考虑过她是否同意.

其余的主题是第一世界政治中常见的主题：特权，强者的稀有世界，正义不再以同样的公正态度看待所有人，外表与现实之间的区别。检察官有自己的故事，这威胁到总理政府的稳定，因为这正是这位坚定的女性的身份。

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