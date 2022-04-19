在北桑坦德省卡塔通博被狙击手袭击杀死的陆军上尉

根据当局的一份报告，哥伦比亚东部卡塔通博发生的对安全部队的袭击导致一名军人被隶属于民族解放军的狙击手杀害。

国民军上尉被确定为 Aldrey Bonilla Rocha，在事件发生地区执行了巡逻、搜索和控制任务。博尼拉船长是托利马省法兰德斯市的本地人。

除了这次袭击之外，军队还报告了在该地区发生的另外两起暴力行动，一次是针对警察，另一次是针对国家军队。

枪支计划由自卫队盖塔尼斯塔斯在桑坦德宣布

Plan pistola en Colombia. Foto de referencia.

4月18日，社会领袖奥斯卡·桑帕约（Óscar Sampayo）在其Twitter帐户上谴责准军事部队对桑坦德省巴兰卡韦梅哈几名公民的新威胁。这位政治学家展示了已经在该地区街头流传的小册子，并宣布了散布恐怖的计划。

根据威胁性小册子，哥伦比亚盖塔尼斯塔自卫队宣布了一项针对毒贩、“委内瑞拉小偷” 和据称与其他犯罪团伙合作者的手枪计划。

收到亚历山大·埃切瓦里斯司令的亲切问候，作为对该领土的法令和承诺的标志，他已公布并执行了以下内容。这个问题正式扩展到Barrancabermeja的全体人口，并离开报纸，截至今天，我们宣布为所有直接接受 “ALIAS MARIHUANO”，“委内瑞拉盗贼” 和属于前帮派的不同主体的毒贩提供 “手枪计划”。对所发生的各种暴力行为负有直接责任

该案文载有一长串名单，列出了准军事和恐怖组织威胁要死亡的人，并指控他们在巴兰卡韦梅哈犯有暴力行为。

但是，他们不仅威胁其他罪犯，而且AGC向警察、Sijin和CTI的仆人宣战。根据 RCN Radio 的报道，由于指控的严重性，马格达莱纳·梅迪奥警察局开始搜寻散布该声明的人。

在小册子中，准军事人员给那些被威胁离开Barrancabermeja的人48小时，因为他们被认为是军事目标。

同样，控制他们内部以联盟为自己融资的警察象限，例如以下服务器：SR Martinez（SUIN）、托雷斯先生（SUIN）、安德森·帕拉·普拉达先生（CTI）、巴兰卡韦梅哈地区警察上校毛里西奥先生（SINN），我们要求你控制自己的绵羊。对于以上所有内容，我们给所有这些供应商，委内瑞拉盗贼以及大多数属于 “Alias Marihuano” 乐队的人留出48小时的时间离开该领土，我们对其进行了充分的识别以及每个人的职能，并宣布为军事目标。

担心威胁的社会领袖

在一份声明中，CRY-GEAM 和 Magdalena Medio 社会环境参与和协商委员会拒绝并谴责了在巴兰卡韦梅哈发生的暴力行为。

我们要求澄清并查明谋杀豪尔赫·普尔加林教授和年轻的米格尔·皮诺的责任人。正如区域和国家人权组织的几份报告所强调的那样，准军事集团自2005年以来对马格达莱纳梅迪奥和巴兰卡韦梅哈的领土、经济和政治控制继续受到哥伦比亚政府的作为或不作为。

签署组织表示，人们担心马格达莱纳·梅迪奥不同城市的谋杀案有所增加。





继续阅读：



