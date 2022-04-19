苹果，反对从App Store外部安装应用程序

苹果首席执行官蒂姆·库克（Tim Cook）发出紧急警告，反对强行向其他来源的应用程序开放iPhone的软件系统。

到目前为止，苹果智能手机的用户只能通过该品牌的官方商店App Store安装其应用程序，但这将因欧盟（EU）的新法规而改变。

库克在最近在美国首都华盛顿举行的国际隐私专业人员协会（IAPP）全球隐私峰会上警告说，这一决定将为恶意目的绕过苹果的全面安全措施提供机会。

因此，苹果首席执行官反对欧盟关于数字市场的立法，即《数字市场法》（DMA），欧盟成员国和欧洲议会的谈判代表在3月底就该法案达成了协议。

库克强调，苹果赞成数据保护法规，并在这方面欢迎欧盟的《通用数据保护条例》（GDPR）。

他说：“但是，我们对为其他目标服务而破坏隐私和安全的法规深感担忧。”

库克强调：“在这里，在华盛顿和其他地方，决策者正在以竞争的名义采取行动，迫使苹果允许应用程序通过称为 “旁加载” 的过程绕过应用商店进入iPhone。”

苹果首席执行官指出，它对其他平台的用户构成的威胁，在这些平台上，应用程序可以在谷歌应用商店之外安装。

库克指出，在冠状病毒大流行开始时，有报道称人们下载了看似合法的covid-19跟踪应用程序，结果他们的设备感染了勒索软件。

他说：“这些受害者不是iPhone用户，因为该系统直接针对那些可以从绕过App Store保护的网站上安装应用程序的人。”

DMA的支持者表示，开放应用市场也有助于限制大型互联网公司的实力，并确保更公平的竞争。

该协议尚未得到欧盟理事会和欧洲议会的确认，这被认为是一种形式。

dpa