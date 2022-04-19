卡塔尔世界杯被淘汰后，拉蒙·耶苏伦为自己的管理层辩护，并谈到了雷纳尔多·鲁达的替补

Fotografía de archivo en la que se registró al presidente de la Federación Colombiana de Fútbol (FCF), Ramón Jesurún. EFE/Mauricio Dueñas

拉蒙·耶苏伦首次在卡拉科尔电台的 Hoy por Hoy 上午 6 点发表讲话，此前哥伦比亚在南美预选赛中以 23 分获得第六名后被排除在 2022 年卡塔尔世界杯之外。哥伦比亚足球联合会主席提到雷纳尔多·鲁埃达（Reinaldo Rueda）的离职及其接班人，为他和董事会其他成员的管理层以及哥伦比亚国家队可能的友谊辩护。

这位领导人证实，教练的合同取决于参加世界杯的资格，一旦确认淘汰赛，合同关系就终止了。此外，他形容雷纳尔多·鲁埃达的第二个周期 “不成功”，是同一位教练决定退出：

在接替雷纳尔多·鲁达时，耶苏伦澄清说，选择的任何名字都会引起争议。他们还意识到，迫切需要让替补者为美洲杯和即将到来的资格赛进程而努力，但是这种愿望不能导致他们做出错误的决定。

FCF 主席提到了过去一个小时内听起来像古斯塔沃·阿尔法罗（厄瓜多尔主教练），里卡多·加雷卡（秘鲁教练）和马塞洛·比尔萨（Marcelo Bi elsa），最近与利兹联脱离英超联赛：

聘请新教练的问题对于即将到来的 FIFA日期变得非常重要，哥伦比亚对来自欧洲和非洲的球队具有吸引力，他们有资格参加世界杯，为参加 2022年卡塔尔做准备。但是，友谊赛可能无法实现，因为选择没有技术总监：

最后，拉蒙·耶苏伦（RamónJesurú n）为领导人近年来的管理辩护，强调了2018年俄罗斯世界杯的资格。此外，他要求分析哥伦比亚国家队的其他成就，并强调了被 “足球的真正拥有者” 连任四年：

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