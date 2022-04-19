你可以在 CDMX 中参加 70 个免费工作坊：瑜伽、舞蹈、草药、文学创作等

墨西哥城政府与文化部一起邀请您报名参加70多个免费研讨会在Faro Indios Verdes，这个地方旨在通过免费课程、文化产品和免费服务提供艺术培训。填写此 Google 表格即可申请视觉艺术、表演艺术、流行艺术、戏剧、音乐、语言、手工艺、文学、健康、健康、信息和通信技术等课程 https://t.co/zk6C9pjNdX，链接将于周一至周日上午10点至下午6点开放。

如果时间表不混杂，则只能报名参加三个研讨会。注册时间为4月11日，到2022年4月20日结束。研讨会的期限将于2022年7月17日结束。墨西哥城文化部的灯塔网络邀请成人和儿童参加这些旨在促进社区发展和行使文化权利的活动。

El interior de Faro Indios Verdes, donde se encuentran las aulas para tomar los distintos talleres. Foto de https://www.cultura.cdmx.gob.mx/https://www.cultura.cdmx.gob.mx/

这个地方位于古斯塔沃 ·A· 马德罗的圣伊莎贝尔·托拉街区 51 号 Huitzilihuitl 大道上市长办公室。如果由于某种原因您无法进行虚拟注册，则可以选择携带以下文件前往该场所：黑白或彩色儿童照片，您的官方身份证复印件（如果您是未成年人，则需要父母或监护人的身份证复印件），您也可以联系此电话了解更多信息 55 57816900。

Faro Indios Verdes 在十年内巩固了自己作为北方最重要的文化空间的地位。 “我们的首要任务是提供各种各样的研讨会，因为我们的社区在年龄、背景和品味方面也各不相同。这种多样性为场地带来了财富和生命，” 教育协调员克里斯蒂安·洛佩斯·维加说。

Entrada principal de Faro Indios Verdes. Foto: https://www.somoselmedio.com/

一些面对面的研讨会：儿童绘画，玩回收，陶瓷，音乐和运动，社交网络的内容创作。民间舞蹈、配音和角色创作、古典吉他、Breaking、钢琴、心理健康、文学创作、瑜伽、传统和草药、社区视听制作。

一些虚拟研讨会：造型艺术、文学创作、使用回收材料的艺术、家居瑜伽、流行歌唱、卡通、当代舞、音乐视听制作、制作音乐视频、使用回收材料制作木偶、绘画、墨西哥手语。

Fuente en el patio dentro de las instalaciones de Faro Indios Verdes. Foto: https://media.timeout.com/

建议

研讨会可以是虚拟的，也可以是面对面的。

虚拟平台将通过 Jitsi、Google Meet、课堂、Zoom 和 Facebook 等平台进行。

要参加面对面的研讨会，您必须参加 Faro Indios Verdes 的教室。

如果您已经进行了虚拟注册，则无需亲自携带证件。

如果你感兴趣的研讨会没有出现在列表中，那是因为没有更多的空间。

进入注册表后，您需要在提交表单之前验证所有数据。

空间有限，因此您必须正确输入电子邮件以避免注册时出现问题。

通过电子邮件，您将收到研讨会的确认信和其他详细信息。

未成年人在会议期间必须由成人陪同。

你可以在 Twitter 上关注 Faro Indios Verdes，他们会不断在推特上发布课程、文化征集信息活动，并了解这些研讨会的最新情况。

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