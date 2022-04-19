詹姆斯·罗德里格斯在市场上的下跌减少了6500万欧元

Soccer Football - Emir Cup - Final - Al Sadd v Al Rayyan - Al Thumama Stadium, Al Thumama, Qatar - October 22, 2021 Al Rayyan's James Rodriguez REUTERS/Ibraheem Al Omari

怀着怀旧之情，哥伦比亚人还记得 2014 年在巴西举行的世界杯，当时詹姆斯·罗德里格斯（James Rodriguez）碰到了天顶，拿走了金色的战利品，哥伦比亚在世界杯上取得了最佳表现。

在卡里奥卡斯（Cariocas）的出色表现之后，库库特尼奥（Cucuteño）成为当下最令人垂涎的球员之一，以至于皇家马德里将目光投向了他，为此他向摩纳哥支付了近8000万欧元的费用，这是他在一个赛季前达到的。

他在白宫的第一年是一个梦想，他展示了自己的才华，总共打进了17个进球，并在梅伦格俱乐部发放了18次助攻，在那里他是卡洛·安切洛蒂的基石。

八年后，詹姆斯·罗德里格斯（James Rodriguez）远未达到最佳时刻，这使他被认为是地球上最好的足球运动员之一。同样，其市场价格也大幅贬值。

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根据Transfermarkt的说法，目前，恩维加多的记录价值为1500万欧元，远低于皇家马德里当时为哥伦比亚国家队'10'付出的代价。

事实是，受伤和一些额外运动的情况都影响了詹姆斯，随着拉法·贝尼特斯（Rafa Benítez）的到来，詹姆斯在皇家马德里失去了知名度，他从不喜欢法国人齐达内（Zinedine Zidane），尽管他在新闻发布会上对哥伦比亚人表示赞赏，但他在球场上的决定证明了一切相反。

在2017/2018赛季，葡萄牙的exPorto被借给了意大利人卡洛·安切洛蒂刚刚登陆的德国拜仁慕尼黑，后者要求并再次表现出品质，但是当教练离开办公室和克罗地亚人尼科·科瓦奇抵达时，他的形象发生了变化，他失去了与巴伐利亚队的关系。

在德甲联赛两个赛季之后，尽管拜仁打算使购买期权生效，但詹姆斯还是回到了马德里，但遭到了哥伦比亚人的拒绝，哥伦比亚人对欧洲国家的气候表示不满。

在试图在皇家马德里赢得一席之地失败之后，由于卡洛·安切洛蒂的明确要求，詹姆斯再次被英超联赛的埃弗顿签下，在太妃糖队的唯一一个赛季中，他打进了六个进球，给了六次助攻。

但是，受伤并不能使他在英格兰联赛中获得更好的赛季射门，尽管他希望继续加入利物浦队，但拉法·贝尼特斯并没有将其列入他的计划，因此他不得不寻找新的视野。

最后，这位咖啡运动员最终进入了卡塔尔联赛，与Al-Rayyan一起比赛，他与他共打了15场比赛，打进了5个进球，给了6次助攻。但是，詹姆斯不止一次表示有兴趣重返旧大陆。

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