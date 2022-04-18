散步、节日和展览：欧洲境内的一些逃生活动

在鹿特丹的屋顶上漫步

可以从全新的角度探索荷兰港口大都市鹿特丹。荷兰旅游局报告说，从5月26日至6月24日，您将能够在城市的屋顶上行走。

通过桥梁，“鹿特丹屋顶步道” 将连接市中心主要街道Coolsingel上建筑物的屋顶和露台。

该办公室报告说，成年人支付 “一小笔钱”，而孩子们可以免费爬屋顶。

弗兰肯尼亚的华伦斯坦音乐节

从6月底开始，三十年战争的时代可以在德国南部的阿尔特多夫市复兴。

在华伦斯坦音乐节期间，老城区阿尔特多夫将变成一个17世纪的战争营地，数百名主角打扮成仆人、杂耍演员或农民。

从6月25日至7月24日，露天剧将在周末播放，围绕三十年战争期间神圣罗马皇帝军队总司令华伦斯坦（1583-1634）的生平展出。

该音乐节（www.wallensteinfestspiele.de）每三年举行一次。门票价格从12欧元（13美元）开始。

穿越哥德堡群岛

徒步旅行现在，您可以探索瑞典哥德堡群岛的部分地区.

该群岛全长27公里，穿过由桥梁连接的哈尔瑟、Öckerö、Fotö和Hönö等岛屿。

根据 “访问瑞典” 门户网站的说法，新路线将在未来几周内完成，正式开放时间定于5月14日。当天，还将举办 “十岛越野跑”。报名参加比赛是在线完成的。

从哥德堡搭乘巴士和短途渡轮即可抵达Hönö。该群岛是位于哥德堡地区对面的北海的一组瑞典岛屿。

前往叙尔特岛的更多渡轮L

st之间的路线, 在德国叙尔特岛上, 和丹麦的罗莫岛增加了新的渡轮连接.

船运公司FRS Syltfähre延长了本赛季开始的时间表，并再次运营两艘渡轮，从早到晚每小时从两个港口出发。

除了汽车，渡轮还可以运送大篷车。叙尔特岛通过一条长约十公里的公路与丹麦大陆相连，可以免费使用。

路德与言语的力量在1521年至1522年之间，在短短11周内将新约圣经翻译

成德语，这是马丁·路德的伟大成就之一。

展览 “路德翻译。艾森纳赫市瓦尔特堡城堡的 “论言语的力量” 致力于这一历史性活动。

特别展览（www.wartburg.de/de/sonderausstellung）将于5月4日至11月6日期间参观，例如，它与现在相似，例如16世纪文字的力量问题以及他们当今掌握的权力。

dpa