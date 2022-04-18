凡妮莎·特克斯和乔治·福赛斯：短暂的爱情故事以对暴力的投诉而告终

凡妮莎·特克斯和乔治·福赛斯是秘鲁演出中最具争议的夫妇之一在 2017 年至 2019 年之间开展业务。他们俩都对坠入爱河后不久来到祭坛的爱情故事感到高兴。然而, 并不是所有的幸福，他们结婚后不久就宣布分手, 其中包括有关家庭暴力的指控.

如今，双方都对各自的合作伙伴感到满意。但是，在成千上万的秘鲁人的记忆中和媒体档案中，他们可耻的分离已经成为标志。

他们是怎么坠入爱河的，什么时候结婚的？

这位女演员和前足球运动员于2017年在拉丁电视台播出的著名竞赛真人秀 “El Dorado” 中首次见面。尽管他们属于不同的团队，但这并没有阻止他们彼此了解并开始约会。关于可能发生恋情的谣言开始了，同年11月，他们在库斯科被非常浪漫地聚在一起.

尽管有记录，但直到2018年1月中旬拉维多利亚州市长宣布他与这位国家艺术家有关系时，他们俩都没有确认任何事情。这是通过他们的社交网络而闻名的，他们俩都在墨西哥图卢姆海滩接吻的图像。

Vanessa Terkes y George Forsayth en 2018. (Foto: Instagram)

尽管凡妮莎·特克斯（Vanessa Terkes）在阿兹台克国家（Aztec）呆了几个月，但必须履行与Televisa达成的承诺，但长途恋爱并不是两个人想要订婚并进入已婚队列的障碍。

这就是2018年8月25日，他们在拉维多利亚市以平民身份结婚的方式，当时这位前弓箭手正在竞选该地区的市长。正是Vanessa本人分享了她说传统的 “是的，我愿意” 的确切时刻。当时幸福的夫妻受到了所有与会者的鼓掌。

这场婚礼受到许多人的质疑，因为据说举行婚礼是为了政治利益，以便从该社区的公民那里获得更多的选票。但是，他们无视并声称 “他们是纯洁的爱”。

这就是为什么9月15日，在利马市中心的圣彼得大教堂（St. Peter's Basilacle）举行的宗教婚姻中，在他们的家人，朋友和追随者的陪伴下，再次出现了期待已久的 “是” 的原因。

Vanessa Terkes y George Forsyth en la puerta de la Basílica de San Pedro en el 2018. (Foto: Captura)

你的婚姻是怎么结束的？

这一切始于乔治·福赛斯（George Forsayth）于2019年1月担任拉维多利亚区市长的公职。有人猜测可能会分离，但双方都否认了他们社交网络上的谣言。

但是，同年5月8日，凡妮莎·特克斯（Vanessa Terkes）发表声明，确认她与这位政客的婚姻已经结束。“我想告诉你，在我的婚姻中，和我丈夫一样，我总是为了照顾我们的家而给予爱、时间和尊重。不幸的是，一对夫妇的内部和私人事务让我今天做出了悲惨的决定，为了我的情感平静而分开。”

此外，5月31日星期五，这位女演员前往公共部，正式对当时的市长提出家庭暴力的投诉。这位艺术家的律师在接受媒体采访时透露，她在结婚初期就遭受了心理虐待。

自从 Terkes 接受米拉格罗斯·莱瓦（Milagros Leiva）采访并详细介绍了她向前伴侣提出的投诉以来，该案成为媒体。根据他的说法，也是他最难忘的供词之一，福赛斯告诉他 “这毫无价值，简直是一个人的废话”。

就他而言，这位前球员并没有保持沉默，在他的Twitter帐户上有一条消息，他拒绝了对女性的虐待。凡妮莎·特克斯与乔治·福赛斯的婚姻仅持续了8个月，他们的离婚于2021年8月正式宣布。

Vanessa Terkes y George Forsyth. (Foto: Instagram)

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