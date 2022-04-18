大学：阿尔瓦罗·古铁雷斯（ÁlvaroGutiérrez）以及他对指挥 “面霜” 的连续性的了解

体育大学在纪念体育场惨败了 Alianza Lima。这是秘鲁足球经典赛，无法以最好的方式完成 “奶油”。因此，关于教练阿尔瓦罗·古铁雷斯可能离职的谣言开始流传。在这方面，在本说明中，我们将告诉您到目前为止已知的内容。

秘鲁ESPN记者古斯塔沃·佩拉尔塔（Gustavo Peralta）在 “Equipo F” 节目中澄清了他能够收集有关该主题的版本。首先，他否认了他们声称DT已被解雇的版本。“最近几个小时，各方都说，阿尔瓦罗·古铁雷斯已经被告知他离开'U'的消息，事实并非如此。 我们已经能够与最接近环境的人取得联系，但没人告诉他任何事情。让·法拉利或政府中的任何人都没有给他打电话。 没有人告诉他任何关于可能退出的信息，” 这位传播者说。

但是，他宣布教练知道他周围的情况，本周一，4月18日，他将与俱乐部管理员让·法拉利会面。“ 这位乌拉圭教练知道并意识到所有谣言，这些谣言表明明天（今天）他将被要求交谈，见面，并且肯定会终止合同，我认为，这是一个在'U'中更具影响力的决定。 几乎可以肯定的是，除非让·法拉利改变主意，否则这种情况会发生。”

此外，这不仅是前参与者 “merengue” 的决定，也是构成该机构领导层的其他人的决定，他们认为最好将自己的道路分开。他补充说：“ 今天，在俱乐部环境中，他们觉得关于古铁雷斯的道路和决定将走这条路， 等着他们打电话给他知道细节即可。”

这位记者在画作 “奶油” 中讲述了他围绕乌拉圭DT的未来所管理的版本视频：ESPN秘鲁

自从他在2月初到达Ate实体以来，古铁雷斯一直无法找到让团队以最佳方式工作的手柄。除了皮耶罗·奎斯佩（Piero Quispe）以及有时由埃尔南·诺维克（HernánNovick）或阿尔贝托·昆特罗（Alberto Quintero）提供的火花外，他还没有找到在夺冠之路上获得 “面霜” 的方法。

罗德里戈·维尔卡（Rodrigo Vilca）的到来似乎使球队的素质有了飞跃，因此它可以在格尔森·巴雷托和安赫尔·卡耶塔诺的支持下加入其他右脚球员，例如奎斯佩或诺维克本人。但是，在几场比赛中，这些球员互相输了，甚至越过了道路。好像他们没有攻击策略，而是当下或环境的创造性产物。

在西甲 1 中的位置

现在，在当地的锦标赛中，他们离榜首不远。实际上，他们以16分排名第六，比领袖西恩西亚诺和万卡约体育落后5分。但是，表格通常很重要，这并不是团队保持结果规律性的最佳方法。这是因为自从这位53岁的策略师来到体育大学以来， 余额如下：领先11场比赛，他赢了 4胜，1平6负（包括之前的2场）在瓜亚基尔对阵巴塞罗那足球俱乐部的解放者杯阶段） 。

历史性的淘汰

同样，激起 “梅伦格斯” 领导人做出这一重大决定的原因将是对阿利安扎·利马和纪念体育场的溃败。对于所有这些来说，这意味着有多年历史的如此规模的承诺。

应该指出的是，阿尔瓦罗·古铁雷斯在今年2月抵达了 “学生” 实体格雷戈里奥·佩雷斯因健康问题离开。实际上，“Goyo” 是组成球队的人，他的继任者找不到球队的最佳表现。目前，预计在接下来的几个小时或几天内会有更多新闻。

Alianza Lima 4-1 Universitario：2022 年西甲秘鲁经典赛的摘要。（视频：COUP 秘鲁）。

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