里萨拉尔达和波哥大有两人因虐待动物而被起诉

4月17日星期日，总检察长办公室起诉了两名可能导致两只狗死亡的人。这些事件没有相互关联；第一次发生在阿尔皮亚、里萨拉尔达，另一起发生在波哥大。

根据调查机构的说法，里萨拉尔达的案件于2021年5月26日提出。检察官办公室在一份新闻稿中解释说：“第一个被起诉的路易斯·阿尔贝托·杜兰戈本来会向一只名叫卡帕蒂的狗扔有毒的食物。”事实记录在安全摄像机上，这是证据，因为在动物摄入食物几分钟后，犬开始抽搐。

打击虐待动物特别小组（GELMA）的一名检察官进行了一项调查，确定杜兰戈袭击了这只狗，因为据称它 “吠叫很多”，并且给狗的看护人造成了麻烦。司法机构说：“从这个意义上讲，路易斯·阿尔贝托·杜兰戈被指控犯有虐待动物罪。”

在波哥大发生的案件非常相似。一只名叫露娜的狗的看守人@@ 米里亚姆·帕特里夏·埃雷迪亚（Myriam Patricia Hered ia）没有将宠物置于最佳状态。出于这个原因，她被指控犯有虐待动物罪。

根据检察官办公室的调查，该案是在地区动物保护和福利研究所对首都西部恩加蒂瓦镇的一所房屋进行视察之后于2018年11月17日提起的。该实体在文件中说：“在那个地方，他们发现露娜营养不良，健康状况不佳，行为明显改变。”

该动物被带到兽医护理中心，在那里发现内出血没有得到及时治疗。检察官办公室补充说：“鉴于他病情的严重性，专家们对他进行了安乐死。”

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这些是哥伦比亚虐待动物的法律后果

在哥伦比亚，无论是家养动物还是野生动物，其权利都受到侵犯。面对这种情况，总检察长办公室对实施这些袭击的人要承担多种法律后果，从而阻碍了这种做法。

司法机构解释说，可以对 2016年1月6日第1774号法律提出上诉。该文件援引，该法规确保人与动物之间的态度基于 “尊重、团结、同情、道德、正义、关怀、预防痛苦、根除囚禁和遗弃”。

另一方面，生物的福祉反过来又在于生物的持有者必须遵守五项最低原则：他们不应遭受饥饿、口渴、身体不适或痛苦；它们不是由疏忽或粗心造成的；他们不遭受恐惧或压力；他们可以表现出自己的自然行为。

造成严重损害动物健康或人身安全的死亡或伤害者可能面临 12至36个月的监禁。此外，他们将因从事与动物有关的专业、贸易、贸易或占有而面临一至三年的特殊残疾。

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