“他们应该被钉在十字架上”：PT代表抨击反对电力改革的反对派

在关于电力改革的辩论中，工党（PT）代表玛格丽塔·加西亚·加西亚（Margarita García García García）要求发言以发表相称的声明与圣周一起，要求反对派集团的立法者 “钉死” 安德烈斯·曼努埃尔·洛佩斯·奥夫拉多尔总统（PT）提出的提议。

在会议期间的某一时刻，佩蒂斯塔要求发言以攻击她的政治对手，她指责他们不尊重当时是民族复兴运动（莫雷纳）成员的众议院议长。

“他们在那里受过很少的教育，自从他是佩尼亚·涅托（PeñaNieto）的秘书以来，他在那里受了伤，因为他们不再用钱装满他的行李。你是一个邪恶的、厌恶女性主义的家伙，你不尊重我们的女总统。立法者说，如果来自PAN、珠三角、公民运动和公共改革党的代表不哭泣，那就在那里。

后来，在提到他们因反对这项立法修正案而对该国所做的背叛时，他保证他们 “应该被钉在十字架上”，这句话引起了与之关系密切的议员们的笑声。

“再次证明，他们是伪君子、叛徒、犹大、卖家园和举止恶劣。他们应该被钉在十字架上，” 加西亚说。

(Foto: Twitter)

在社交网络上发布讨论的这一片段之后，包括反对派角色在内的几位用户开始批评；但是，这位petista使用她的 Twitter 帐户作证。

玛格丽塔·加西亚（MargaritaGarcía）表示，第四次转型运动（第四季度）及其盟友永远不会被描述为 “出售家园”，因为他们不会退后一步Va X墨西哥的标志和策略。

“他们将能够对我们的运动说出他们想要什么，但是当叛徒出售家园时，他们永远无法打电话给我们或质疑我们。愤世嫉俗者和撒谎者不会退后一步！”，他写道。

关于电力改革的投票于4月17日星期日上午10点开始，但参与时间已延长了12个多小时。22:00 左右，第一批12名代表（6名赞成，6名反对）结束，他们利用舞台表达了自己的立场。

AMLO envió Reforma a la Ley Minera para su pronta aprobación (Foto: Twitter)

会议本来可以更加灵活，但执政集团（Morena-PT-PVEM）向每位发言者提出了几个问题以及其他干预措施，以 “推迟” 峰会时刻。现在，从大约22时30分开始，又有12位发言者开始参加这项主席提案。

目前尚不清楚完成这次讨论可能需要多长时间，但是总统已经对他在电力事务方面的改革提出了可能的负面结果，这就是为什么他继续使用社交网络来在出现这种不利情况时警告他们的下一步行动。

“我已经在星期二的报告中说过：无论发生什么情况，我们已经受到叛国罪的保护。明天我会再解释一遍，” 他在社交网络上写道。

一个小时后，莫雷纳在众议院的协调员伊格纳西奥·米尔（Ignacio Mier）宣布，修改《矿业法》的总统倡议已到达圣拉萨罗立法宫，可能在周一进行讨论和批准。

因此，为了实现洛佩斯·奥夫拉多尔（LópezObrador）的战略，政治协调委员会（Jucopo）同意召开全体会议，以便这个新项目不再有太多障碍，直接进入全体会议。

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