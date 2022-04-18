美国批评中国政权没有谴责俄罗斯 “残酷” 入侵乌克兰

FILE PHOTO: Russian President Vladimir Putin shakes hands with Chinese President Xi Jinping during their meeting on the sidelines of a BRICS summit, in Brasilia, Brazil, November 13, 2019. Sputnik/Ramil Sitdikov/Kremlin via REUTERS ATTENTION EDITORS - THIS IMAGE WAS PROVIDED BY A THIRD PARTY/File Photo

美国周一批评说，中国政权尚未谴责俄罗斯对乌克兰的 “残酷” 入侵，质疑中国的一些高额指控重复 “来自克里姆林宫的宣传”。

国务院发言人内德·普莱斯在新闻发布会上谈到莫斯科盟友北京的立场时说了这一点。

普莱斯@@ 说：“我们不仅没有看到中国像每个国家都应该的那样谴责俄罗斯军队在乌克兰对乌克兰人民的残暴行为。”

“实际上，” 他说，“我们听说中国的一些高级官员在模仿克里姆林宫发出的一些最危险的宣传。”

美国一再警告中国向俄罗斯提供军事或经济支持的后果，并敦促这家亚洲巨头在遏制俄罗斯对乌克兰长达两个月的军事入侵方面发挥更积极的作用。

这位美国发言人强调，“现在是时候”，“每个负责任的国家” 都有 “义务在细微差别不合适的问题上表明自己的立场”，例如俄罗斯军队在乌克兰的 “屠杀平民和无端侵犯人权”。

Ned Price, portavoz del Departamento de Estado norteamericano (Andrew Harnik/REUTERS) REUTERS

上周，美国总统拜登通知乌克兰总统沃洛德米尔·泽伦斯基，他将再派出8亿美元的军事援助计划，其中包括更多致命武器，以应对俄罗斯入侵的新阶段更多地集中在乌克兰东部的顿巴斯。

就美国而言，上周三警告说，它不会对那些因入侵乌克兰而破坏对俄罗斯实施的经济制裁的国家保持 “漠不关心”，并认为有些人想要摆脱这种情况是错误的。根据财政部长珍妮特·耶伦的说法，中国政权长期以来一直吹嘘要尊重 “神圣不可侵犯” 的主权和领土完整原则，但由于其对俄罗斯的自满情绪，国际社会有可能不再尊重其对这些原则的呼吁。未来。

他说：“无论中国的地缘政治战略和目标如何，我们都看不到对俄罗斯入侵或其对国际秩序的后果有任何可能的良性解释。”

根据联合国汇编的最新数据，已确认有2,072名平民在乌克兰战争中丧生，其中169人是儿童；而超过420万人逃到邻国寻求庇护。

几周前，乌克兰外交部长德米特罗·库莱巴问中国外长王毅，这个亚洲国家发挥着重要作用在与俄罗斯实现停火方面所起的作用，并表示乌克兰希望实现和平并成为 “通往欧洲的门户”。

Un grupo de personas pasa por delante de un edificio residencial destruido por las tropas rusas en la ciudad portuaria de Mariupol (REUTERS/Alexander Ermochenko) REUTERS

两者之间的对话是在中国和欧盟（欧盟）举行远程信息处理峰会仅三天后举行的，布鲁塞尔在峰会上要求北京放弃与乌克兰战争的 “等距”，并利用其对俄罗斯的影响力制止侵略。据官方新华社报道，库莱巴向这家亚洲巨人的外交负责人保证：“中国想要的只是乌克兰的和平。”

自冲突开始以来，中国一直保持模棱两可的立场，呼吁尊重所有国家的领土完整，避免使用 “入侵” 一词来指俄罗斯的进攻，同时重申反对对俄罗斯的制裁莫斯科。

据新华社报道，乌克兰外交部长向王通报了情况，表示乌克兰希望与中国保持沟通，并希望他继续在实现停火方面发挥重要作用。

库莱巴说，中国是 “一个在维护和平方面发挥着关键和积极作用的伟大国家”，他还感谢北京提供的人道主义援助，并坚持认为基辅希望通过与俄罗斯的对话找到持久的解决方案，并 “准备成为通往欧洲的门户”。

（来自 EFE 的信息）

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