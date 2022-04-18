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星期一 18 四月 2022
奇諾

美国和韩国在半岛局势特别紧张的时候开始了军事演习

这项基于计算机模拟的训练是在平壤政权宣布已测试用于装备战术核武器的新弹丸的第二天开始的

Newsroom Infobae

18 四月 2022
Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo
Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

美国和韩国今天开始联合军事演习，正值朝鲜半岛局势特别紧张，其特点是朝鲜军备升级和反复进行导弹试验，这似乎也在准备进行核试验。

韩国参谋长联席会议（JCS）在一份声明中解释说：“大韩民国（韩国的正式名称）和美国已决定在2022年上半年进行为期9天的联合指挥所训练（CCPT），从4月18日开始。”

这项基于计算机模拟的训练是在 Pyonyang 宣布已测试一种旨在装备战术核武器的新弹丸的第二天开始的。

除了这项测试外，今年还进行了12次测试（创纪录的数字），其中包括洲际弹道导弹（洲际弹道导弹），这是自2017年以来的首次此类试验。

作为对这一考验的明显回应，华盛顿五年来首次决定派遣一艘航空母舰在半岛附近进行演习。

反过来，预计该政权将在4月25日举行阅兵式来纪念其军队的成立，以展示新的能力，同时卫星继续探测到活动，表明平壤正在准备在短短四年内进行首次核试验。

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a un grupo de militares
El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a un grupo de militares朝鮮通信社 | AP

鉴于这种情况，一些分析师认为，从今天开始的CCPT还可能涉及在实地部署资产以显示军事实力。

但是 JCS 已经指出，CCPT “是一项防御性指挥所演习，使用计算机模拟，不包括对士兵的实际训练演习。”

平壤通常谴责这些演习，这些演习旨在在发生战争时执行行动程序（包括击退入侵和反击），声称这是入侵其领土的考验。

美国核谈判特使金成今天抵达首尔进行为期五天的访问，面对越来越让人联想到2017年达到的紧张局势高峰，当时平壤和华盛顿互相威胁发动武装袭击。

金正恩将与韩国当局会面，讨论局势，此时朝鲜仍因疫情而与国外完全隔离，自2019年以来不愿意恢复受阻的对话。

（来自 EFE 的信息）

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