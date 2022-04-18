美国和韩国在半岛局势特别紧张的时候开始了军事演习

Estados Unidos y Corea del Sur han alcanzado un principio de acuerdo sobre el reparto de los costes asociados a la presencia de tropas estadounidenses en el país asiático. EFE/Jeon Heon-Kyun/Archivo

美国和韩国今天开始联合军事演习，正值朝鲜半岛局势特别紧张，其特点是朝鲜军备升级和反复进行导弹试验，这似乎也在准备进行核试验。

韩国参谋长联席会议（JCS）在一份声明中解释说：“大韩民国（韩国的正式名称）和美国已决定在2022年上半年进行为期9天的联合指挥所训练（CCPT），从4月18日开始。”

这项基于计算机模拟的训练是在 Pyonyang 宣布已测试一种旨在装备战术核武器的新弹丸的第二天开始的。

除了这项测试外，今年还进行了12次测试（创纪录的数字），其中包括洲际弹道导弹（洲际弹道导弹），这是自2017年以来的首次此类试验。

作为对这一考验的明显回应，华盛顿五年来首次决定派遣一艘航空母舰在半岛附近进行演习。

反过来，预计该政权将在4月25日举行阅兵式来纪念其军队的成立，以展示新的能力，同时卫星继续探测到活动，表明平壤正在准备在短短四年内进行首次核试验。

El dictador de Corea del Norte, Kim Jong-un, junto a un grupo de militares 朝鮮通信社 | AP

鉴于这种情况，一些分析师认为，从今天开始的CCPT还可能涉及在实地部署资产以显示军事实力。

但是 JCS 已经指出，CCPT “是一项防御性指挥所演习，使用计算机模拟，不包括对士兵的实际训练演习。”

平壤通常谴责这些演习，这些演习旨在在发生战争时执行行动程序（包括击退入侵和反击），声称这是入侵其领土的考验。

美国核谈判特使金成今天抵达首尔进行为期五天的访问，面对越来越让人联想到2017年达到的紧张局势高峰，当时平壤和华盛顿互相威胁发动武装袭击。

金正恩将与韩国当局会面，讨论局势，此时朝鲜仍因疫情而与国外完全隔离，自2019年以来不愿意恢复受阻的对话。

（来自 EFE 的信息）

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