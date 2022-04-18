美国及其盟国希望增加对俄罗斯的经济压力

FOTO DE ARCHIVO: Gente pasando por delante de la sede del Banco Central en Moscú, Rusia, 11 de febrero de 2019. REUTERS/Maxim Shemetov

美国财政部长珍妮特·耶伦（Janet Yellen）本周代表美国出席G20财长会议，如果俄罗斯参加某些会议，她将抵制其中的一些会议，她的投资组合的一位高级官员周一报道。

但是，耶伦计划参加专门讨论全球经济的二十国集团成立大会。

这次会议几乎将在周三汇集这些国家的财长和央行行长，俄罗斯是其中的一员。

这位官员说，美国不希望俄罗斯官员在G20的存在阻碍该组织的工作，他强调，这次会议不能像俄罗斯的其他会议那样成为会议。

他补充说，这位俄罗斯财政部长实际上将参加一些会议。

经济部周五报道 ，几个G7国家可能会在俄罗斯讲话时退出G20会议法国。

此外，美国财政部在一份声明中警告说，美国及其盟国 “将继续努力” 增加对俄罗斯的经济压力。一位外交部官员表示，他们将瞄准那些试图逃避对莫斯科制裁的人。

Foto de archivo de la secretaria del Tesoro de Estados Unidos, Janet Yellen Mar 11, 2022. Jason Connolly/Pool via REUTERS/ REUTERS

美国财政部长将与乌克兰总理丹尼斯·什米哈尔会面，但日期尚未公布。

珍妮特·耶伦还将于周四 11:00（格林威治标准时间 15:00）举行新闻发布会。

财政部在声明中表示，财政部长 “将加强美国对多边主义的承诺，并推动美国实现包容性经济复苏的政治优先事项”。

华盛顿的主要话题还包括全球数字税收、应对全球变暖的斗争以及 “俄罗斯对乌克兰的残酷和非法战争导致的日益严重的全球粮食安全危机”。

G20财经将于周三在国际货币基金组织和世界银行春季会议的一周内举行，预计各国的小型代表团将在华盛顿举行，而新闻发布会将仅是虚拟会议。

G20新闻发布会将于周三15点30（格林威治标准时间19h30）举行。

西方国家希望将俄罗斯排除在G20之外。但是，今年担任该小组主席的印度尼西亚希望保持 “公正”。

G20由美国、欧盟、中国、英国、法国、意大利、俄罗斯、日本、韩国、德国、加拿大、巴西、墨西哥、阿根廷、印度、澳大利亚、沙特阿拉伯、印度尼西亚、南非和土耳其组成。

（来自法新社的信息）

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